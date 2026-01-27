वडगावमध्ये विद्यार्थ्यांची उत्साहात प्रभातफेरी
वडगाव मावळ, ता. २७ : प्रजासत्ताकाचा ७७ वा वर्धापन दिन विविध उपक्रमांनी व उत्साहाच्या वातावरणात साजरा झाला.
सकाळी येथील न्यू. इंग्लिश स्कूल व जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांनी प्रभातफेरी काढली. ध्वजवंदनाचा मुख्य समारंभ तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात झाला. तहसीलदार विक्रम देशमुख यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. पोलिसांनी ध्वजाला मानवंदना दिली. आमदार सुनील शेळके, नायब तहसीलदार गणेश तळेकर, अमोल पाटील आदींसह विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व नागरिक उपस्थित होते. पंचायत समितीच्या प्रांगणात गटविकास अधिकारी कुलदीप प्रधान यांनी ध्वजवंदन केले. संविधान उद्दिशकेचे सामुदायिक वाचन करण्यात आले. वडगाव न्यायालयाच्या प्रांगणात सह जिल्हा सत्र न्यायाधीश डी. के. अनभुले यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. नगरपंचायतीच्या प्रांगणात नगराध्यक्षा अबोली ढोरे यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. उपनगराध्यक्ष सुनील ढोरे, मुख्याधिकारी डॉ. प्रवीण निकम यांच्यासह नगरसेवक, अधिकारी उपस्थित होते. वडगाव पोलिस ठाण्याच्या प्रांगणात पोलिस निरीक्षक अभिजीत देशमुख यांनी ध्वजवंदन केले. शहर विकास समितीचे ध्वजवंदन उपनगराध्यक्ष सुनील ढोरे यांच्या हस्ते झाले. भाजप कार्यालयाच्या प्रांगणात मंडल अध्यक्ष अभिमन्यू शिंदे यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. डी. एड. कॉलेजच्या प्रांगणात संस्थेचे संस्थापक माजी मंत्री मदन बाफना यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीपर गीते सादर केली. गुणवंतांचा सत्कार करण्यात आला. वडगाव विविध कार्यकारी सोसायटीच्या आवारात अध्यक्ष नारायण ढोरे यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. न्यू. इंग्लिश स्कूलच्या प्रांगणात प्राचार्य सतीश हाके यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. स्कूल कमिटी सदस्य, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य, पालक संघ सदस्य, पर्यवेक्षिका प्रज्ञा गायकवाड आदींसह शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित होते. रमेशकुमार सहानी इंग्लिश मिडीयम स्कूलच्या प्रांगणात संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र म्हाळसकर यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. विद्यार्थ्यांनी विविध कला गुण सादर केले. गोपाळराव देशपांडे वनवासी विद्यार्थी वसतिगृहाच्या प्रांगणात उद्योजक संतोष भिलारे यांनी ध्वजवंदन केले. विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीपर गीतांवर सादरीकरण केले. भार्गवराव सरपोतदार यांनी भारतीय संविधानाच्या मूल्यांवर प्रकाश टाकत तरुण पिढीने राष्ट्रनिर्मितीत सक्रिय सहभाग घ्यावा असे आवाहन केले. लायन्स क्लबचे ध्वजवंदन ॲड.मृणाल म्हाळसकर यांच्या हस्ते झाले. रिक्षा संघटनेच्या वतीने महापुजेचे आयोजन करण्यात आले होते. वडगाव नगरपंचायत व न्यायालयाच्या वतीने विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप करण्यात आला.
