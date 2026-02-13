धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी
वडगाव मावळ, ता. १३ : मार्च महिन्यात होणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ अधिवेशनात ‘लव्ह जिहाद’ व बलपूर्वक फसवणुकीद्वारे होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेने केली आहे.
विश्व हिंदू परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल पगडे, जिल्हा मंत्री महेंद्र असवले, जिल्हा मातृशक्ती संयोजिका राजश्री वाघचौरे, जिल्हा संपर्क प्रमुख निखिल भांगरे, विनायक भेगडे, वर्षा क्षीरसागर, भाग्यश्री जाधव, सीमा निकम, विनया कडू आदी पदाधिकाऱ्यांनी नायब तहसीलदार गणेश तळेकर यांची भेट घेऊन मागणीचे निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ‘लव्ह जिहाद व फसवणूक करून किंवा बलपूर्वक करण्यात येणारे धर्मांतर रोखण्याच्या अनुषंगाने कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रशासनाने याची लवकरात लवकर दखल घेऊन कायदा करावा, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी, महिलांच्या सन्मानासाठी व सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी सदर कायदा होणे अत्यंत आवश्यक आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
