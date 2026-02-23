रस्ता रुंदीकरणाबाबत मोबदला देण्याची मागणी
वडगाव मावळ, ता. २३ : आंदर मावळातील कान्हे-खांडी-सावळा रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात बाधित होणाऱ्या शेतकरी, टपरी धारक, घरमालकांना मोबदला मिळावी, अशी मागणी आंदर मावळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
याबाबत जिल्हा परिषद सदस्य अनंता पावशे, पंचायत समिती सदस्या आशा मोरमारे, प्राची गायकवाड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संघटनमंत्री नारायण ठाकर, माजी सरपंच राजेश कोकाटे, बाळासाहेब दाते, नामदेव शेलार, अंकुश आंबेकर, रवींद्र जानकर, बाळासाहेब पावशे, विक्रम हेमाडे आदींनी तहसीलदार विक्रम देशमुख व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता धनराज दराडे यांना निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, आमदार सुनील शेळके यांच्या पुढाकारातून व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे सुमारे ३३३ कोटी रुपये खर्चाचे काम चालू आहे. हा रस्ता आंदर मावळच्या विकासासाठी प्रगतीचे पाऊल आहे, मात्र रस्ता रुंदीकरण कामात अनेक शेतकऱ्यांचे शेती क्षेत्र बाधित होत आहे. त्या सर्वच शेतकरी बांधवांना पूर्व सूचना दिलेली दिसून येत नाही. त्यामुळे क्षेत्र बाधित शेतकरी, टपरी धारक, घरमालक यांना शासकीय निकषानुसार नुकसान भरपाई व मोबदला मिळणे आवश्यक आहे. याबाबत प्रशासनाकडून ठोस निर्णय होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान लक्षात घेऊन रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकरी बांधवांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत त्वरित योग्य ती कार्यवाही करावी व शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे.
