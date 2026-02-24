रस्ता रुंदीकरणाबाबत मोबदला देण्याची मागणी
वडगाव मावळ, ता. २४ : आंदर मावळातील कान्हे-खांडी-सावळा रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात बाधित होणाऱ्या शेतकरी, टपरी धारक, घरमालकांना मोबदला मिळावा, अशी मागणी आंदर मावळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
याबाबत जिल्हा परिषद सदस्य अनंता पावशे, पंचायत समिती सदस्या आशा मोरमारे, प्राची गायकवाड, नारायण ठाकर, माजी सरपंच राजेश कोकाटे, बाळासाहेब दाते, नामदेव शेलार, अंकुश आंबेकर, रवींद्र जानकर, बाळासाहेब पावशे, विक्रम हेमाडे आदींनी तहसीलदार विक्रम देशमुख व सार्वजनिक बांधकाम विभाग उपअभियंता धनराज दराडे यांना निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, ‘‘या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे सुमारे ३३३ कोटी रुपये खर्चाचे काम सुरू आहे. यात अनेक शेतकऱ्यांचे शेती क्षेत्र बाधित होत आहे. मात्र, त्याचा योग्य मोबदला देण्यात यावा.’’
