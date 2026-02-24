अध्यापक महाविद्यालयाचे श्रमसंस्कार शिबिर उत्साहात
वडगाव मावळ, ता. २४ : येथील श्री संत तुकाराम शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अध्यापक महाविद्यालयाचे विशेष समाजसेवा श्रमसंस्कार शिबिर भाजे येथे उत्साहात झाले.
श्रीमती शांतिदेवी गोपीचंद गुप्ता विद्यालयात आयोजित शिबिराचे उद्घाटन मुख्याध्यापक संतोष पवार यांच्या उपस्थितीत झाले. श्रमदानामध्ये शाळेचा संपूर्ण परिसर स्वच्छ करण्यात आला. वाचन संस्कृती वृद्धी अभियानांतर्गत पथनाट्य सादरीकरणातून वाचनाचे महत्त्व सांगण्यात आले. माता जागरूकता व बालक पोषण आहार अभियानांतर्गत डॉ. मीनाक्षी म्हाळगे यांनी आहाराविषयी मार्गदर्शन केले. संपर्क बालग्राम संस्थेतील विद्यार्थ्यांसाठी व ग्रामस्थांसाठी पाणी वाचवा, वीज वाचवा, लोककला व संस्कृती संवर्धन, ओला कचरा व सुका कचरा विलगीकरण, वृक्षारोपण आणि परिसर स्वच्छता या समाजप्रबोधन विषयांवर पथनाट्ये सादर केली. रात्री सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले. शेकोटी पेटवून शेकोटीची गाणी म्हणत विद्यार्थ्यांनी लोकगीतांचाही आस्वाद घेतला.
संस्थेचे संचालक सदस्य राज खांडभोर, शरद मालपोटे यांनी शिबिरास भेट दिली. दुसऱ्या दिवशी भाजे लेण्यांना क्षेत्रभेट देण्यात आली. पाणी वाचवा, वीज वाचवा अंतर्गत ग्रामस्थांकडून प्रश्नावल्या भरून घेतल्या. ओला कचरा-सुका कचरा विलगीकरणाची परिपत्रकांचे वाटप करण्यात आले. विद्यालय परिसरात वृक्षारोपणही करण्यात आले. लोककला व संस्कृती कौशल्य विकसनाअंतर्गत ज्ञानेश्वर गायखे यांनी विद्यार्थी व ग्रामस्थांना रांगोळी रेखाटनाचे प्रशिक्षण दिले. शिबिर समारोपासाठी सरपंच प्रिया ओव्हाळ उपस्थित होत्या. समाज प्रतिबद्धता विभाग प्रमुख म्हणून प्रा. डॉ. शीतल देवळालकर यांनी कामकाज पाहिले. प्राचार्या डॉ. अनिता धायगुडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे शिबिर पूर्ण झाले. संस्थेचे संस्थापक मदन बाफना, अध्यक्ष तुकाराम असवले, सचिव अशोक बाफना यांनी उपक्रमाचे कौतुक केले.
