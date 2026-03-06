सभापती, उपसभापती निवड सोमवारी
वडगाव मावळ, ता. ६ : मावळ पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती पदाची निवडणूक सोमवारी (ता.५) होणार असून प्रदीर्घ कालावधीनंतर ही दोन्ही पदे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जाणार आहेत. पक्षाने सभापती पदासाठी सुनीता येवले आणि उपसभापतीदासाठी साहेबराब कारके यांची नावे यापूर्वीच निश्चित केली आहेत.
महिनाभरापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या पाच व पंचायत समितीच्या दहा अशा सर्वच्या सर्व पंधरा जागांवर विजय मिळवून निर्विवाद वर्चस्व मिळवले होते. सुमारे तीस वर्षांच्या कालावधीनंतर पंचायत समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झेंडा फडकविण्यात यश आले. या निवडणुकीत भाजपसह अन्य पक्षांचा पराभव झाला. त्यांना एकही जागा मिळवता आली नाही.
दरम्यान, सभापती व उपसभापती पदासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी सुरेंद्र नवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोमवारी ( ता.९ ) निवडणूक होणार आहे. सभापती पद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलेसाठी राखीव आहे. या प्रवर्गातून चांदखेड गणातून विजयी झालेल्या सुनीता येवले या एकमेव सदस्या आहेत. पक्षानेही त्यांच्या नावावर यापूर्वीच शिक्कामोर्तब केलेले आहे. तर उपसभापती पदासाठी सोमाटणे गणातून विजयी झालेले साहेबराव कारके यांचे नाव निश्चित केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वच्या सर्व दहा सदस्य असल्याने या दोघांची बिनविरोध निवड होणार हे निश्चित आहे. निवडणूक कार्यक्रम पुढील प्रमाणे: सकाळी १०.३० ते ११: सभापती व उपसभापती पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणे. दुपारी १२.३० पासून विशेष सभेचे कामकाज सुरू करणे.
दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात मावळसह आठ ते नऊ तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सभापती व उपसभापती होणार असल्याची माहिती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठलराव शिंदे यांनी दिली.
