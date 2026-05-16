हिरकणी महिला पतसंस्था कार्यक्रम

हिरकणी पतसंस्थेचा वर्धापन दिन उत्साहात
वडगाव मावळ, ता. १६ : हिरकणी मावळ महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेचा तिसरा वर्धापन दिन विविध कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात आला. यावेळी मावळ पंचायत समितीचे माजी सभापती ज्ञानेश्वर दळवी, सामाजिक कार्यकर्ते सदाशिव भेगडे, सतीश राठोड, स्नेहा कुलकर्णी, डॉ. इंतेखाब आलम आदी उपस्थित होते. सतीश राठोड यांनी महिलांना रोजगार व स्वावलंबनाबाबत मार्गदर्शन केले. डॉ. आलम यांनी आरोग्याविषयी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. दळवी म्हणाले की, ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील महासत्ता असलेले राष्ट्र बनविण्यासाठी प्रत्येक महिला सक्षम, सबल व आत्मनिर्भर होण्याची गरज आहे. हिरकणी महिला पतसंस्था यादृष्टिने हातभार लावत आहे.’’ पतसंस्थेच्या अध्यक्षा मीनाक्षी तिकोने यांनी प्रास्ताविक केले. मानसी गुप्ते यांनी सूत्रसंचालन केले. भक्ती फडके यांनी आभार मानले. उपाध्यक्षा उज्ज्वला दळवी, सचिव मिनाक्षी भेगडे, संगीता नाईकरे, मानसी गुप्ते, राजश्री नाईकरे, विद्या तिकोणे, वैष्णवी दळवी आदींनी संयोजन केले.
