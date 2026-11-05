आकाशकंदील निर्मिती कार्यशाळेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

वडगाव मावळ, ता. ५ : रयत शिक्षण संस्थेच्या येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये दिवाळीनिमित्त आयोजित आकाशकंदील निर्मिती व पणती रंगविणे कार्यशाळेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या कार्यशाळेत सुमारे २५० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.
विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा, त्यांच्यातील सर्जनशीलता विकसित व्हावी आणि भारतीय सण-उत्सवांमागील कला व संस्कृतीचे महत्त्व समजावे या उद्देशाने न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये आकाशकंदील निर्मिती व पणती रंगविणे कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. कलाशिक्षिका दीपा गुंजाळ व सीता चव्हाण यांनी या कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. विद्यार्थ्यांनी रंगीबेरंगी कागद, आकर्षक सजावटीचे साहित्य आणि विविध कलात्मक कल्पनांचा वापर करून सुंदर आकाशकंदील तयार केले. तसेच साध्या पणत्यांना आकर्षक रंगसंगती व नक्षीकामातून नवे रूप दिले. सविता मोरे व डॉ. नीता शेटे यांनी परीक्षण केले. विद्यार्थ्यांनी साकारलेल्या कलाकृतींमधून त्यांची कल्पकता, कलात्मक दृष्टी आणि नावीन्यपूर्ण विचारांचे दर्शन घडल्याचे दीपा गुंजाळ यांनी सांगितले. गणेश शेंडगे यांनी सूत्रसंचालन केले. या प्रवीण ढवळे, शिल्पा रोकडे व रोहिणी फुलपगारे यांनी विशेष सहकार्य केले. जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे कार्याध्यक्ष राजेश गायकवाड, जनार्दन ढम, प्राचार्य सतीश हाके, पर्यवेक्षिका प्रज्ञा गायकवाड यांनी कार्यशाळेला सदिच्छा भेट दिली.
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