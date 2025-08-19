वाकडमधील दहीहंडीमध्ये गोविंदांनी चाखले लाखांचे ‘लोणी’
वाकड, ता. १८ : गोविदांचे थरांवर थर, बसरणाऱ्या पावसात थिरकणारी तरुणाई व सिने तारे- तारकांच्या प्रमुख उपस्थितीत वाकडमधील राम वाकडकर युथ सोशल फाउंडेशनचा दहीहंडी उत्सव मोठ्या जल्लोषात साजरा झाला. चेंबूरच्या संयुक्त प्रतिष्ठान गोविंदा पथकाने सात थर लावून ही दहीहंडी फोडली. तसेच ५ लाख ५१ हजारांचे बक्षीसरुपी लोणी चाखले.
यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, उपाध्यक्ष व मुख्य आयोजक राम वाकडकर, सचिन साठे, नाना काटे, बाळासाहेब विनोदे, चेतन भुजबळ, भारती विनोदे, विशाल वाकडकर, रणजित कलाटे, चंद्रकांत नखाते, राज तापकीर, प्रमोद चौधरी, विश्वजीत बारणे, मोहन भूमकर, विक्रम वाघमारे, कुणाल वाव्हळकर, प्रवीण जांभूळकर, धनाजी भूमकर, विजय कलाटे, सोमनाथ कलाटे, मयूर जाधव, योगेश नलावडे, अमर भूमकर, अतुल भुजबळ, धनंजय कलाटे, निखिल कलाटे यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.
आकर्षक विद्युत रोषणाई, धमाकेदार ‘डीजे’, एरियल इंटरनॅशनलचे रशिया आणि बालीचे कलाकार, बॉलिवूड, हॉलिवूड ग्रुप डान्स या शोने तरुणाईला थिरकायला लावले. शिव संघर्ष ढोल-ताशा पथक, दर्यावर्दी क्रीडा मंडळ, काळाखडक व सद्गुरु बॉईज यांनी संयोजन केले.
कसे आहात पुणेकर ?
सर्व वयोगटांतील नागरिकांसाठी हा उत्सव अविस्मरणीय ठरला. श्रीलीलाने साधलेला संवाद, ‘छावा’ फेम विनीत कुमारने कसे आहात पुणेकर ? म्हणत घातलेली साद, छावामधील गाजलेल्या संवादावर तरुणाईने टाळ्या-शिट्ट्यांची उस्फूर्त दाद दिली.
WKD25A09311
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.