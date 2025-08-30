पिंपरी-चिंचवड
पुनावळेतील ट्विन आर्क्समध्ये खेळ रंगला पैठणीचा
हिंजवडी, ता. ३० : पुनावळे येथील ट्विन आर्क्स सोसायटीत गणेशोत्सवानिमित्त टीव्ही मालिकेतील अभिप्रेत ‘होम मिनिस्टर’ ही स्पर्धा पार पडली. सोसायटीतील बालगोपालांसह ज्येष्ठांनीही पैठणीच्या खेळाचा आनंद लुटला.
स्पर्धेत अंजना पटेल या विजेत्या तर धर्मिष्ठा ढोलरिया उपविजेत्या घोषित झाल्या. दोघींनाही पैठणी साड्या देऊन सन्मानित करण्यात आले. ‘आदेश भाऊजी’ ची भूमिका साकारणारे संग्राम पाटील यांची सूत्रसंचालनाने प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवण्याची प्रतिभा उल्लेखनीय होती. त्यांनी मजेदार उपक्रम तसेच खेळ सादर केले. त्यामुळे प्रत्येक उपस्थिताला सहभागी झाल्यासारखे वाटले. कौशल्य पूर्ण व गमतीदार विविध खेळांनी उपस्थितांचे मनसोक्त मनोरंजन केले. नीलकंठ घाडगे, चेतन झोपे, संकल्प मिश्रा आणि सचिन भोसले यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले.