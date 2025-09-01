कासारसाई ग्रामपंचायतच्या उपसरपंचपदी कविता शितोळे
हिंजवडी, ता. १ : कासारसाई ग्रामपंचायतच्या उपसरपंचपदी कविता शितोळे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. उपसरपंच गुलाब लेणे यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त जागेसाठी सरपंच प्रियांका गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक घेण्यात आली. शितोळे यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.
यावेळी ग्रामसेवक सुभाष लिंबरकत यांनी कामकाज पाहिले. आजी-माजी सरपंच, उपसरपंच, विविध कार्यकारी सोसायटीचे पदाधिकारी ग्रामस्थ उपस्थित होते. शितोळे यांच्या निवडीनंतर शुभेच्छा देण्यासाठी आयोजित सभेत मान्यवरांनी शुभेच्छा दिल्या. गावाच्या विकासासाठी प्रयत्नशील राहून, भविष्यात उपयोगी अशी कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असे मत नवनिर्वाचित उपसरपंच शितोळे यांनी व्यक्त केले. २०२१ साली झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर परिसरातील अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये राजकीय उलथापालथ पहावयास मिळाली. कासारसाई ग्रामपंचायतीमध्ये मात्र ठरल्याप्रमाणेच पदांचे वाटप झाल्याने, पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.
