ऐन दिवाळीच्या तोंडावर कंत्राटी कामगार कमी
वाकड, ता. १६ : महापालिकेच्या नवीन थेरगाव रुग्णालयातील खासगी ठेकेदाराकडील सात कंत्राटी कामगारांना तीन वर्षे राबवून घेतल्यानंतर शैक्षणिक पात्रतेचे कारण देत अचानक कमी करण्यात आले. तीन महिन्यांचे वेतन आणि दिवाळी बोनसही दिला नाही. त्यामुळे ऐन सणासुदीत मोठे संकट कामगारांसमोर उभे राहिले आहे.
मे. रुबी एलकेअर प्रा. लि. या ठेकेदारामार्फत स्टाफ नर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ, एक्स-रे व लॅब तंत्रज्ञ, बाई-आया यासारख्या विविध पदांवरील कंत्राटी कामगार काम करतात. सध्या त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप दलित पँथर कामगार संघटनेने केला आहे. संघटनेचे शहराध्यक्ष प्रशांत खंडाळे यांच्यासह शिष्टमंडळाने कामगार उपायुक्त, महापालिका आयुक्त व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे तक्रारी केल्या. या प्रकाराची चौकशी करून ठेकेदारावर तातडीने कारवाई करावी, कामावरून कमी केलेल्या कामगारांना पुन्हा नेमणूक देऊन कामावर नसतानाचा पगारही दिला जावा, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जनसंवाद सभेत देखील कामगार महिलांनी गाऱ्हाणे मांडले. तेव्हा, पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना यात लक्ष घालण्याच्या सूचना दिल्या.
केवळ शैक्षणिक पात्रतेचे कारण पुढे करुन कुठलीही कल्पना न देता आमचे काम अचानक थांबविले. गेल्या तीन महिन्यांचा पगार आणि बोनसही दिला नाही.
- पल्लवी चंदनशिवे, आया, नवीन थेरगाव रुग्णालय
संबंधित कामगारांची जुन्या निविदेनुसार भरती करण्यात आली होती. मात्र, नवीन निविदा प्रक्रियेत कठोर शैक्षणिक आहर्ततेचा अंतर्भाव करण्यात आल्याने त्यांना थांबविण्यात आले आहे. बोनसबाबत प्रक्रिया झाली आहे. लवकरच वेतन देखील देण्यात येईल.
- सागर लोंढे, समन्वयक (मनुष्यबळ), मे. रुबी एलकेअर प्रा. लि.
