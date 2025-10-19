जयहिंद बँकेच्या माजी अध्यक्षांवर हॉटेलच्या भाड्यावरून हल्ला
हिंजवडी, ता. १९ : व्यवस्थापकाला हॉटेलचे थकीत भाडे मागितल्यावरून सहा जणांच्या टोळक्याने एका तरुणावर जीवघेणा हल्ला केला. शनिवारी (ता. १८) मध्यरात्री हिंजवडी-वाकड रस्त्यावरील बेलबॉटम हॉटेल हा प्रकार घडला. यात अजिंक्य विनोदे (वय २८, रा. विनोदे वस्ती, वाकड) जखमी झाले. ते चिंचवडमधील जयहिंद अर्बन बँकेचे माजी अध्यक्ष तसेच विद्यमान संचालक आहेत.
याबाबत त्यांचे मित्र यश साखरे (वय २५, रा. आदर्शनगर, हिंजवडी) यांनी रविवारी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून सुमीत संदानशिव (रा. बिजलीनगर, चिंचवड), विकी ऊर्फ प्रथमेश तिपाले (रा. बिजलीनगर, चिंचवड), अथर्व शिंदे (रा. कात्रज, पुणे), गौतम कांबळे (रा. चिंचवड), बंटी शांताराम ठाकरे (रा. मोहननगर, चिंचवड) आणि समाधान अशी आरोपींची नावे आहेत. यातील तिपाले हा तडीपार गुंड आहे. पोलिसांनी संदानशिव व शिंदे या दोघांना अटक केली. अन्य आरोपींचा शोध सुरू आहे.
अजिंक्य हे यश यांच्यासह हॉटेलमध्ये गेले होते. त्यांनी व्यवस्थापक सुमितला थकीत भाड्याविषयी विचारले. यावरून तिपालेने वाद घालण्यास सुरवात केली. ‘तुम्ही येथे भांडायला आला आहात का, मी चिंचवडचा भाई तिपाले आहे. मी चार वर्ष तुरुंगवास भोगून आलो आहे...’ असे तो म्हणाला. त्यानंतर गौतमने शिवीगाळ करीत, ‘याला आज जिवंत सोडायचे नाही,’ असे म्हणत विनोदे यांच्यावर चाकूने वार केले. बंटीने पिझ्झा कापण्याच्या चकतीने, तर शिंदेने काटेरी चमच्याने विनोदे यांच्या डोक्यावर वार केले. तिपाले आणि समाधान यांनी विटा व सिमेंट ब्लॉक फेकून मारले. त्यांनी परिसरात दहशत निर्माण केली.
---
नोटीस बजावल्याने राग
विनोदे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु आहेत. भाड्याने दिलेले हॉटेल खाली करण्यासाठी एका महिन्यापूर्वी विनोदे यांनी आरोपींना नोटीस बजावली होती. त्याचा आरोपींना राग आला होता.
-----