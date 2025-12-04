स्व. प्रशांत विनोदे प्रतिष्ठानच्या शिबिरात ५२१ जणांचे रक्तदान
वाकड, ता. २ : प्रशांत उर्फ पिंटू विनोदे यांच्या स्मरणार्थ स्व. प्रशांत उर्फ पिंटू विनोदे प्रतिष्ठानच्या वतीने सोमवारी रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. यंदा ५२१ जणांनी रक्तदान केले. या वर्षी रक्तदानास महिला व तरुणींचा सहभाग होता. या उपक्रमाचे यंदा सलग सहावे वर्ष होते.
यावेळी पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील माजी नगरसेवक, पंचक्रोशीतील विविध गावांचे सरपंच, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांच्यासह सामाजिक, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पोलिस, क्रीडा, कला, क्रीडा, साहित्य, संप्रदाय, शेती अशा विविध क्षेत्रांतील पदाधिकाऱ्यांची दिवसभर गर्दी होती. शहरात रक्ताचा तुटवडा झाल्यास हे रक्त गरजू रुग्णांचा जीव वाचविण्यासाठी मदत करेल. आणीबाणीच्या काळात गरजूंना ह्या रक्तदानातून जीवदान मिळावे, या हेतूने रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले जाते, असे संयोजक राहुल विनोदे यांनी सांगितले.
प्रामाणिक आणि नि:स्वार्थी कामामुळे दरवर्षी रक्तदानाचा आकडा वाढत आहे. आमच्या कामाला रक्तदानातून प्रोत्साहन देणाऱ्या तसेच प्रशांत विनोदे यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक रक्तदाते, संयोजक, सदस्यांचे प्रतिष्ठानतर्फे आभार.
- विक्रम विनोदे, अध्यक्ष, स्व. प्रशांत विनोदे प्रतिष्ठान
