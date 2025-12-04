इंदिरा विद्यापीठात उद्योग-विद्या सहयोगाचा नवा अध्याय
वाकड, ता. ४ : इंदिरा विद्यापीठात आयोजित भव्य समारंभात ‘उल्ट्रा कॉर्पोटेक’, ‘डब्लूएनएस’, ‘फिलिप्स’ आणि ‘सोलर इंडस्ट्रीज’ या चार अग्रगण्य कंपन्यांसोबत औपचारिक एमओयू करार करण्यात आला. उद्योग-शिक्षण यांच्यातील दुवा अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे विद्यापीठाच्या वतीने सांगण्यात आले.
कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रगीताने झाली. त्यानंतर इंदिरा विद्यापीठाच्या कार्यवाहक कुलगुरू डॉ. अनघा जोशी यांनी मान्यवरांचे स्वागत करत विद्यार्थ्यांच्या प्लेसमेंट संधी वाढवण्याबाबत विद्यापीठाची वचनबद्धता व्यक्त केली. संशोधन-विकास (आर ॲंड डी) विभाग विद्यार्थ्यांना नवकल्पनांच्या माध्यमातून उद्योगजगताशी जोडण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पाहुण्यांचा परिचय आणि सन्मानानंतर एमओयूच्या सहीला अधिकृत सुरुवात झाली.
याप्रसंगी शैक्षणिक सल्लागार प्रा. चेतन वाकलकर यांनीही आपले विचार मांडले. भारताने पूर्वी भेडसावलेल्या आर्थिक अडचणी, आयात-निर्यात तफावत आणि त्या पार करण्यासाठी उद्योगजगताने निभावलेली भूमिका यांचा उल्लेख त्यांनी केला. उद्योग-विद्या भागीदारीमुळे विद्यार्थी, संस्था आणि कंपन्यांचा सर्वांगीण विकास होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या करारामुळे प्लेसमेंटच्या अधिक संधी, प्रत्यक्ष उद्योगअनुभव, संयुक्त संशोधनाचे नवीन मार्ग, तसेच कंपन्यांना प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेसोबत नवकल्पनांना चालना देणारे शैक्षणिक वातावरण मिळणार आहे.
ग्रिफॉन अकॅडमीचे संस्थापक शशी भट यांनी विद्यापीठाशी असलेल्या जिव्हाळ्याच्या नात्याचा उल्लेख करत विद्यार्थ्यांना परिश्रम व यशप्राप्तीची प्रेरणा दिली. इंदिरा विद्यापीठाचे कॉर्पोरेट रिलेशन्स संचालक डॉ. निहित जैस्वाल यांनी उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानत विद्यार्थ्यांनी या नव्या संधींचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले. तर परीक्षानियंत्रक डॉ. शिखा सिंधू यांनी उद्योगजगताशी झालेल्या हातमिळवणीबद्दल सर्वांचे आभार मानत कार्यक्रमाची सांगता केली.
