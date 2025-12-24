बालाजी विद्यापीठात कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनानंतर थकीत वेतन मंजूर
हिंजवडी, ता. २४ : ताथवडेतील श्री साई बालाजी विद्यापीठातील विश्वस्त मंडळाच्या अंतर्गत वादामुळे वेतन रखडल्याच्या निषेधार्थ बुधवारी (ता. २४) दुपारी सुमारे एक हजार कर्मचाऱ्यांनी कामबंद करून धरणे आंदोलन सुरु केले. अखेर दोघा विश्वस्तांनी वेतनाच्या धनादेशावर सह्या केल्या. थकीत वेतन मंजूर होताच आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
तीन विश्वस्तापैकी दोघांच्या सह्या होत नसल्याने वेतन रखडले होते. आज ना उद्या वेतन जमा होईल या आशेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पदरी दुसरा महिना आला तरी निराशाच पडत होती. त्यातच गुरुवारपासून नाताळाच्या सुट्ट्या लागत असल्याने सर्व धास्तावले होते. दोन महिन्याचे वेतन आजच्या आज अदा करावे, अशी सर्वांची मागणी होती. मात्र त्याबाबत सकारात्मक हालचाली होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या सहनशीलतेचा बांध सुटला. दुपारी सर्वांनी एकत्र येत आजच वेतन जमा करावे, अशी मागणी केली. पाहता पाहता त्यास आंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त झाले. सर्वांनी विद्यापीठातील कर्नल बालाजी यांच्या समाधी जवळ जमत जोरदार निदर्शने करत व्यवस्थापनाचा निषेध सुरु केला. कर्मचाऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेपुढे विश्वस्त मंडळाला देखील नमते घ्यावे लागले.
दरम्यान, व्यवस्थापनाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले की, बालाजी विद्यापीठात कधीही वेतन रखडत नाही. या महिन्यात धनादेशावर दोन सह्या बाकी असल्याने एक महिन्यापासून वेतन रखडले होते. मात्र; कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करून आजच्या आज वेतन जमा केले आहे.
