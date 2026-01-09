भाजप उमेदवारांच्या पदयात्रेला मोठा प्रतिसाद
वाकड, ता. ८ : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वाकड-ताथवडे-पुनावळे प्रभाग क्रमांक २५ मध्ये भाजपच्या प्रचाराने वेग घेतला असून, पुनावळे, ताथवडेनंतर वाकड गावठाण येथे गुरुवारी (ता. ८) सायंकाळी प्रचाराचा प्रारंभ करण्यात आला. भाजपचे उमेदवार राहुल तानाजी कलाटे, श्रुती राम वाकडकर, रेश्मा चेतन भुजबळ आणि कुणाल वाव्हळकर उपस्थित होते. पदयात्रेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
जितेंद्रनाथ महाराज आणि बडेबाबा मच्छिंद्रनाथ यांनी आशीर्वाद दिले. वाकड गावठाण परिसरातील म्हातोबा मंदिर, दत्त मंदिर रोड, उत्कर्ष चौक, माउली चौक, वाकड पोलिस स्टेशन, काळा खडक रोड मार्गे कै. तानाजीभाऊ तुकाराम कलाटे उद्यानापर्यंत पदयात्रेचे आयोजन केले होते. यावेळी चेतन भुजबळ, राम वाकडकर, विशाल कलाटे, भारती विनोदे, राजाभाऊ भुजबळ, वसंत कलाटे, गुलाब कलाटे, भरत आल्हाट, बाळासाहेब विनोदे आदी उपस्थित होते.
भाजपचे उमेदवार राहुल कलाटे यांनी नागरिकांनी मागील पंचवार्षिकमध्ये त्यांच्यावर दाखवलेल्या विश्वासासाठी आभार मानत येत्या निवडणुकीत भाजपच्या सर्व उमेदवारांना निवडून देण्याचे आवाहन केले. कुणाल वाव्हळकर यांनी वस्ती भागातील प्रश्नांवर मांडणी केली. तर रेश्मा भुजबळ व श्रुती वाकडकर यांनी येत्या काळात सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सर्वजण एकत्र प्रयत्न करतील, अशी भूमिका मांडली.
‘‘वाकड आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी वास्तव्यास असून, त्यांच्या दैनंदिन प्रवासाच्या अडचणी लक्षात घेता वाहतूक व्यवस्थेचे सुदृढीकरण आवश्यक आहे. मेट्रोच्या विस्तारामुळे सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम होईल, प्रदूषण कमी होईल आणि नागरिकांचा प्रवास सुलभ होईल.’’
- राहुल कलाटे, भाजप उमेदवार
वाकड : वाकड-ताथवडे-पुनावळे प्रभाग क्रमांक २५ मध्ये भाजपाच्या प्रचारार्थ ग्रामदैवताला नारळ वाढविल्यानंतर ग्रामस्थांशी संवाद साधताना उमेदवार राहुल कलाटे, श्रुती वाकडकर, रेश्मा भुजबळ व कुणाल वाव्हळकर.