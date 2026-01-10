आम्ही संविधान आणखी मजबूत करू ः आठवले
वाकड, ता. १० ः ‘केंद्र सरकार संविधान बदलणार असल्याची खोटी अफवा काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि काही लोक पसरवीत आहेत. मात्र आम्ही ते होऊ देणार नाही. आम्ही संविधान आणखी मजबूत करणार आहोत. त्यामुळे भाजपच्या विकासाला मत द्या,’ असे आवाहन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी शनिवारी (ता. १०) वाकड येथे केले.
पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीतील प्रभाग २५ मधील भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार राहुल कलाटे, श्रुती वाकडकर, रेश्मा भुजबळ व कुणाल वाव्हळकर यांच्या प्रचारार्थ वाकडमधील सम्राट चौकात आयोजित कोपरा सभेत आठवले बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत आमची युती होऊ शकली नाही. तरी आम्ही सर्वजण एकच आहोत. आम्हाला चिन्ह नसल्याने कमळ चिन्हावरच लढतोय.’’
