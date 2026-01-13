प्रभाग २६ मध्ये यंदाही ''कमळ'' फुलणार
वाकड, ता. १३ : कोपरा सभा, बैठका, रॅली आणि भव्य पदयात्रा काढत तसेच प्रभागाच्या सर्वांगीण विकासाची हमी व वचननामा देत पिंपळे निलख-विशालनगर-कस्पटेवस्ती प्रभाग २६ मधील भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांनी सलग दहा दिवस चाललेल्या प्रचाराची अखेर सांगता केली. यावेळी प्रभाग २६ मध्ये यंदाही ''कमळ'' फुलणार असा विश्वास उमेदवारांनी व्यक्त केला.
उमेदवार ॲड. विनायक गायकवाड, आरती चोंधे, स्नेहा कलाटे आणि संदीप कस्पटे यांनी मंगळवारी (ता. १३) दिवसभर समर्थकांसमवेत प्रत्येक कॉलनी, सोसायट्या व मुख्य रस्त्यांवर मोठे रॅलीने शक्तिप्रदर्शन केले. त्याचबरोबर वैयक्तिक भेटीगाठीतून संवाद साधला. भाजप उमेदवारांना निवडून द्या, असे आवाहन यावेळी त्यांनी केले.
स्नेहा कलाटे यांच्या उमेदवारीच्या रूपाने प्रभागाला उच्चशिक्षित नवीन चेहरा लाभला आहे तर; विकासाभिमुख दृष्टिकोन व अनुभव असलेले ॲड. विनायक गायकवाड, आरती चोंधे व संदीप कस्पटे यांच्यासारखे उमेदवार प्रभागाचा सर्वांगीण विकास होणार करतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. भाजप उमेदवारांकडून गेली दहा दिवस विजयाचा गड सर करण्यासाठी प्रचाराचा अक्षरशः धुरळा उडवून दिल्याचे पाहायला मिळाले.
उमेदवारांनी मागील दहा दिवसांत जनसामान्यांचे प्रश्न समजून घेतले. बहुसंख्य आयटीयन्स वास्तव्यास असल्याने सोसायट्यांत बैठका घेऊन त्यांचा विकासबाबतचा दृष्टिकोन, दैनंदिन जीवनात त्यांना भेडसावणाऱ्या सामाजिक अडचणी समजून घेण्यावर उमेदवारांनी विशेष भर दिला. आतापर्यंत केलेली विकास कामे सांगतानाच आगामी काळातील कामांचा लेखाजोखाही त्यांनी आपल्या व्हीजन मधून मांडला. ‘‘नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षांवर आम्ही नक्कीच खरे उतरू,’’ असा विश्वास उमेदवारांनी बोलून दाखविला.
