‘पुणे ग्रँड टूर’ स्पर्धेचा हिंजवडीत आज पहिला टप्पा
हिंजवडी, ता. १८ : पुणे ग्रँड टूर या आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेसाठी हिंजवडीतील आयटी पार्क परिसरात व मुळशी खोऱ्यातील गावांत जोरदार तयारी सुरू आहे. या स्पर्धेचा पहिला टप्पा आज सोमवारी (ता.१९) हिंजवडी आयटी पार्क मार्गातून जाणार आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन, सायकल फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि इतर संबंधित यंत्रणांकडून स्पर्धेच्या मार्ग आणि त्याच्या गुणवत्तेचे बारकाईने परीक्षण करण्यात आले.
हिंजवडी आयटी पार्क क्षेत्र सायकलिंग स्पर्धेसाठी सज्ज होत असल्याचे वातावरण दिसत आहे. शासकीय यंत्रणांनी रस्ते दुरुस्ती, सुरक्षा, आरोग्य सुविधा आणि शर्यतीच्या जागरूकतेसाठी आवश्यक नियोजन केले आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून हिंजवडीसह पुणे, पिंपरी चिंचवड भागात सायकल संस्कृतीला चालना मिळण्याची आशा आहे.
हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातून जाणारा मार्ग यातील एक महत्त्वाचा भाग आहे. स्पर्धेला युसीआय क्लास २.२ मान्यता मिळाल्याने ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता प्राप्त स्पर्धा ठरली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या परिसरात सुद्धा तयारी, सुरक्षा आणि नियोजनाचे काम सुरू असल्याची माहिती आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा थांबून त्या त्या परिसरातील ग्रामस्थ, विविध संस्था-संघटनांचे प्रतिनिधी व विद्यार्थी आपल्या परंपरा, संस्कृतीचे दर्शन घडविण्यासाठी विविध कला, क्रीडा व खेळांचे सादरीकरण करून स्पर्धकांना प्रोत्साहन देणार आहेत.
एक दृष्टीक्षेप
- पोलिस प्रशासन, महापालिका, आरोग्य विभाग व पुणे जिल्हा प्रशासन एकत्र येऊन सुरक्षा-वैद्यकीय सुविधा, मार्ग बंदी नियोजन आणि अनपेक्षित परिस्थितीचे नियोजन.
- स्पर्धेमुळे स्थानिक नागरिकांसाठी रस्त्यांची दुरुस्ती, जागेची स्वच्छता आणि सायकलिंगची प्रेरणा यासारख्या गोष्टींना चालना.
- औपचारिक शर्यत मार्गाबाहेर सुद्धा स्थानिक सायकलप्रेमी, व्यायामप्रेमी लोकांकडून उत्साह.
