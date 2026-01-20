वायसीएम रुग्णालयात ६६ रक्तदात्यांकडून रक्तदान
वाकड, ता. २० : महापालिकेचे यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय आणि अक्युरेट पॉवर टेक इंडिया प्रा. लि.च्या वतीने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. कंपनीच्या ६६ रक्तदात्यांनी सामाजिक बांधीलकी जपत रक्तदान केले. याप्रसंगी संचालक महेंद्र यादव व संध्या यादव, नारायण यादव, डॉ. जयंत जाधव, लता सुवर्णाकार आदी उपस्थित होते. आम्रपाली गायकवाड, सिद्धार्थ घाडगे, अमोल निगडे, रोहित कोंढाळकर, अक्षय राठोड, ज्योती वाजरे यांनी संयोजनासाठी परिश्रम घेतले. रक्तदात्यास प्रशस्तिपत्रक देऊन गौरविण्यात आले. इतर संस्था, संघटना व कंपन्यांनी अशा सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन करावे, त्यामुळे भविष्यातील रक्ताचा तुटवडा आपल्या शहरात भासणार नाही, असे आवाहन मान्यवरांनी केले.
