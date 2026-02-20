वाकड-काळाखडक परिसरात संत सेवालाल महाराज जयंती उत्साहात
वाकड, ता. २० : वाकड-काळाखडक परिसरातील संत सेवालाल महाराज भक्तमंडळ आणि स्थानिक नागरिकांच्या वतीने संत सेवालाल महाराज यांची जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. परिसरातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून जयंती सोहळ्याचा भक्तिभाव सकारला. होम-हवन व पूजा झाल्यानंतर महाराजांच्या प्रतिमेची पालखी काढण्यात आली. ‘संत सेवालाल महाराज की जय’च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. महिलांनी पारंपरिक वेशभूषेत फुगडी व बंजारा नृत्य सादर केले, युवकांनी भजन-कीर्तनातून महाराजांच्या समाजजागृतीच्या विचारांचा जागर केला. संत तुकाराम कारखान्याचे माजी संचालक ज्ञानेश्वर शेडगे, उद्योजक संजय जाधव या मान्यवरांचा सन्मान झाला. शेकडो भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला. अतिष चव्हाण, रामराव सगणे, विष्णू चव्हाण, विजय राठोड, गणेश चव्हाण, पांडुरंग चव्हाण, गोविंद भाने, गोपीनाथ चव्हाण, मारुती राठोड, बाबू राठोड, मोहन राठोड, फकीरचंद राठोड आदींनी नियोजन करून कार्यक्रम यशस्वी केला.