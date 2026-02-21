रोज ॲस्टर सोसायटीत शिवजयंती उत्साहात
हिंजवडी, ता. २१ : पुनावळेतील गायकवाडनगर येथील रोज ॲस्टर सोसायटीत यंदाही शिवजयंती सोहळा उत्साहात पार पडला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मूर्तीची मिरवणूक काढण्यात आली. या मिरवणुकीत मोठ्या संख्येने सभासद सहभागी झाले. मिरवणुकीनंतर उत्सव समितीचे सदस्य आणि महिलांच्या हस्ते महाराजांच्या पुतळ्यास अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर महिलांनी शिवरायांचा पाळणा गायला आणि त्यानंतर लहानग्यांनी व महिलांनी विविध करमणुकीचे कार्यक्रम सादर केले. यात प्रामुख्याने अफजलखानाचा वध ही छोटीशी नाटिका, महिलांचे लेझीम, लाठी-काठी, छत्रपतींचा पोवाडा इत्यादीचा समावेश होता. मिठाई वाटपाने सांगता झाली.
