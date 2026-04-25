मौजमजेसाठी दुचाकी चोरणाऱ्या दोन तरुणांना बोडकेवाडीत अटक

हिंजवडी, ता. २६ : मौजमजेसाठी मोटारसायकल चोरी करणाऱ्या दोन तरुणांना हिंजवडी पोलिसांनी बोडकेवाडी फाट्यापाशी अटक केली आहे. त्यांच्याकडून ४ लाख २५ हजार रुपये किमतीच्या नऊ मोटारसायकलींसह एक लॅपटॉप व मोबाईल असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. यातून १० गुन्हे उघडकीस आले.
आदित्य संतोषकुमार पटेल (वय २३, रा. बोडकेवाडी, माण, मूळ रा. छत्तीसगड), ओम किशोर चिस्तळकर (वय १९, रा. बोडकेवाडी, माण, मूळ रा. वाशीम) अशी आरोपींची नावे आहेत. भूषण प्रकाश बागुल (वय २६, रा. मारुंजी, ता. मुळशी) यांची बजाज पल्सर चार फेब्रुवारीला मारुंजीतून चोरीला गेली होती. या प्रकरणी हिंजवडी पोलिसांत गुन्हा दाखल आहे. या अनुषंगाने व परिसरातील वाहनचोरीच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बालाजी पांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथक सक्रिय झाले होते.
हे पथक २० एप्रिलला सायंकाळी गस्त घालत होते. त्यावेळी बोडकेवाडी फाट्यापाशी नंबर प्लेट नसलेल्या दुचाकीवर एक तरुण संशयास्पदरीत्या थांबलेला दिसला. पोलिसांना त्याला ताब्यात घेतले. त्याचे नाव आदित्य होते. साथीदार ओमसह दुचाकी चोरल्याची कबुली त्याने दिली. त्यानंतर पोलिसांनी ओमलाही अटक केली. त्यांनी हिंजवडी, वाकड व चिंचवड परिसरातून दुचाकी चोरल्याचे निष्पन्न झाले.
ही कारवाई वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हिंजवडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बालाजी पांढरे, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) ऋषिकेश घाडगे यांच्या नियंत्रणात सहायक निरीक्षक सोमनाथ पांचाळ दुर्गानाथ साळी, पोलीस उपनिरीक्षक अशोक दुधवणे, नरेश बलसाने, चिंतामण जोशी, संदीप मासाळ, कैलास केंगले, प्रशांत गिलबिले, विजय गेंगजे, कबीर पिंजारी, नितीन कोहक, मिनीनाथ पवार, कारभारी पालवे, ओमप्रकाश कांबळे, विशाल भोईर, अजित शिंदे, अरुण पारधी यांच्या पथकाने केली.
हिंजवडी : दोन आरोपींकडून जप्त केलेल्या चोरीच्या दुचाकी व मुद्देमालासह पोलीस अधिकारी व तपास पथक.
