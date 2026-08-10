दोन हजार वृक्षांचे पुनावळेत रोपण

वाकड, ता. १० : मराठा आंत्रप्रेन्युअर्स असोसिएशन (एमईए) पीसीएमसी विभागाच्या प्रथम वर्धापन दिनानिमित्त रविवारी (ता. ९) पुनावळे येथील ऑक्सिजन पार्कमध्ये तब्बल दोन हजार झाडांचे वृक्षारोपण करण्यात आले. ‘एमईए’च्या सदस्यांनी वृक्षारोपणाचा सामाजिक संदेश दिला. तसेच व्यवसायाच्या माध्यमातून आर्थिक प्रगती साधतानाच समाज आणि पर्यावरणासाठी योगदान देणे ही देखील प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचे कृतीमधून दाखवून दिले. ‘एमईए’ पीसीएमसी विभाग अध्यक्ष महेंद्र यादव, उपाध्यक्ष बाळासाहेब करंजुले, सचिव विक्रम माने, राजेश कुऱ्हाडे यांच्यासह सर्व कोअर कमिटी सदस्यांनी आयोजनासाठी परिश्रम घेतले. वृक्षारोपण समितीचे कल्याण काकडे, राम वडणे व सहकाऱ्यांनी नियोजन केले. वन विभागाचे वनसंरक्षक रावसाहेब राठोड यांचे सहकार्य लाभले.
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