PCMC News : खासगी रुग्णालय परिसरात वाहनतळाचा अभाव; वाहतूक पोलिस, पालिकेच्या कारवाईबाबत स्थानिकांना प्रश्न

पिंपरी : बहुतांश खासगी रुग्णालयांनी वाहनतळाची सुविधा निर्माण केली नसल्यामुळे रुग्ण, नातेवाइकांची गैरसोय होतेच. याशिवाय वाहने अस्ताव्यस्त लावली जात असल्याने परिसरातील नागरिकांना वाहतूक कोंडीला सामोरे जाणे भाग पडते. अशा रुग्णालयांवर महापालिका आणि वाहतूक पोलिस कारवाई करणार का, असा प्रश्न नागरीकांना पडला आहे. .कोणतीही व्यावसायिक इमारत उभारताना वाहनतळासाठी जागा राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. गेल्या काही वर्षांत विशेषतः मोरवाडी, नेहरूनगर, थेरगाव, पिंपळे सौदागर, भोसरी, अजमेरा कॉलनी, वाकड या भागांत अनेक रुग्णालये उभारण्यात आली आहेत. यातील अनेक ठिकाणी वाहनतळाची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे रुग्णांचे नातेवाईकच नव्हे तर तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही थेट रस्त्यावर वाहने लावावी लागतात..रुग्णालयांमध्ये रोज मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. त्यामुळे सकाळी आणि संध्याकाळी कोंडी अटळ असते. रुग्णवाहिकाही कोंडीत अडकतात. रुग्णालयापर्यंत पोचण्यात अडचण येणे आणि वाहने उभी करण्यासाठी जागा न मिळणे या समस्या सगळीकडेच आहेत. एखाद्या रुग्णाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करायचे असते, पण रुग्णालयासमोर इतकी वाहने उभी असतात की रुग्णवाहिका आत नेण्यास रस्ता नसतो, अशी परिस्थिती आहे..जागेचा वापर स्वागत कक्षासाठीवाहनतळाची जागा अनेक रुग्णालयांनी स्वागत कक्ष, रुग्ण कक्ष, औषध वितरण केंद्रासाठी वापरल्याचे दिसून येते. ही बाब गंभीर असून महापालिकेने अशा सर्व रुग्णालयांची फेरतपासणी सुरू केली आहे.'नो पार्किंग'मध्ये रांगरुग्णालयासमोर वाहनतळाची जागा नसल्याने आजूबाजूला वाहने लावली जातात. अनेक ठिकाणी नो पार्किंगची फलक लावूनही रुग्णांच्या नातेवाइकांना पर्याय नसल्याने तेथेच वाहने उभी करावी लागतात. याविषयी रुग्णालयांकडून काय उपाययोजना होतात, हे पाहून महापालिका प्रशासन कारवाई करणार का, असा प्रश्न आहे..कारणेरुग्णालयांचे अपुरे नियोजनअनेक रुग्णालयांमध्ये वाहनतळाची जागाच नसतेअसल्याचे अपुरी असतेरुग्णालयाच्या आसपासच्या रस्त्यावर वाहने लावल्याने वाहतूक कोंडीकाही ठिकाणी अनधिकृतपणे वाहने लावली जातातवाहतूक पोलिस, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे समस्या तीव्रगंभीर रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात अडथळा.उपायसुयोग्य नियोजनरुग्णालयांच्या बांधकामापूर्वीच वाहनतळाची जागा सुनिश्चित करणे आवश्यकवाहतूक पोलिस आणि प्रशासनाने रुग्णालयासमोरील अनधिकृत पार्किंगवर नियंत्रण ठेवण्याची गरजनागरिकांनी रुग्णालय आणि आजूबाजूच्या परिसरात पार्किंग नियमांच्या पालन करावे.