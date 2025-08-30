पिंपरी-चिंचवड

PCMC News : खासगी रुग्णालय परिसरात वाहनतळाचा अभाव; वाहतूक पोलिस, पालिकेच्या कारवाईबाबत स्थानिकांना प्रश्न

Parking Facilities : पिंपरीतील रुग्णालयांमध्ये पार्किंग सुविधेअभावी वाहतूक कोंडी होत असून, यामुळे आपत्कालीन सेवांवर परिणाम होत आहे.
पिंपरी : बहुतांश खासगी रुग्णालयांनी वाहनतळाची सुविधा निर्माण केली नसल्यामुळे रुग्ण, नातेवाइकांची गैरसोय होतेच. याशिवाय वाहने अस्ताव्यस्त लावली जात असल्याने परिसरातील नागरिकांना वाहतूक कोंडीला सामोरे जाणे भाग पडते. अशा रुग्णालयांवर महापालिका आणि वाहतूक पोलिस कारवाई करणार का, असा प्रश्‍न नागरीकांना पडला आहे.

