Pimpri Traffic: अवजड वाहनांमुळे प्रवेशद्वारांची कोंडी; ‘शहरात प्रवेशबंदी’चे सूचना फलक नसल्याने रांगा

Road Safety: पिंपरी-चिंचवड शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या वाढली असून, प्रवेशद्वारांवर अवजड वाहनांवर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, संबंधित फलक न लावल्यामुळे वाहनांची मोठी रांग लागली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी पोलिसांनी सकाळी आणि सायंकाळी गर्दीच्या वेळेस अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी केली. पण, शहराच्या प्रवेशद्वारांच्या अगोदर काही अंतरावर अवजड वाहनांना बंदी असल्याचे सूचना फलक लावण्यात आलेले नाहीत.

