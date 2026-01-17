पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : गुलालावर फटाक्याची ठिणगी पडल्याने सात जण जखमी

उमेदवाराच्या विजयोत्सवात गुलाल उधळला जात असताना फटाक्याची ठिणगी पडून आगीचा भडका उडाला. यामुळे सात जण भाजून किरकोळ जखमी झाले.
Firecracker Sparks Explosion in Gulal

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी - उमेदवाराच्या विजयोत्सवात गुलाल उधळला जात असताना फटाक्याची ठिणगी पडून आगीचा भडका उडाला. यामुळे सात जण भाजून किरकोळ जखमी झाले. बावधनमधील पाटीलनगर परिसरातील आविष्कार डेअरीसमोरील रस्त्यावर शुक्रवारी (ता. १६) सायंकाळी हा प्रकार घडला.

