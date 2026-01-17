Pimpri News : गुलालावर फटाक्याची ठिणगी पडल्याने सात जण जखमी

पिंपरी - उमेदवाराच्या विजयोत्सवात गुलाल उधळला जात असताना फटाक्याची ठिणगी पडून आगीचा भडका उडाला. यामुळे सात जण भाजून किरकोळ जखमी झाले. बावधनमधील पाटीलनगर परिसरातील आविष्कार डेअरीसमोरील रस्त्यावर शुक्रवारी (ता. १६) सायंकाळी हा प्रकार घडला. .पोलिस उपायुक्त विशाल गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे महापालिका निवडणुकीतील विजयी उमेदवार किरण दगडे यांचे अभिनंदन करण्यासाठी रितेश वाघमारे त्यांच्या बावधनमधील कार्यालयात गेले होते. तेथे जल्लोष सुरू होता. त्यावेळी दगडे यांच्या कार्यालयापासून काही अंतरावर उभ्या असलेल्या टेम्पोवर गुलाल उधळला जात होता..त्याचवेळी बाजूला आतषबाजीही सुरू झाली. एक ठिणगी टेम्पोच्या छतावर पडली. त्यात सात व्यक्ती ४ ते १७ टक्के भाजल्या. रितेश बळिराम वाघमारे, सूरज बिसले, आर्यन पिसोळे, तुषार लालझरे, रियांश शहा, सूरज आठवले, आदित्य पिसोळी अशी जखमींची नावे आहेत..जेजुरीतही घडला होता प्रकारगेल्या वर्षी २१ डिसेंबर रोजी जेजुरीतही असाच प्रकार घडला होता. नगरपरिषद निवडणूक निकालानंतर आतषबाजी व भंडाऱ्याची उधळण सुरू होती. त्यावेळी भडका उडून विजयी उमेदवारासह काही जण जखमी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.