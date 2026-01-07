पिंपरी-चिंचवड

Hinjewadi News : हिंजवडीत संगणक अभियंत्याने आईला मेसेज करून संपविले जीवन

तो नेहमीप्रमाणे कामावर गेला होता. मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास त्याने जिवाचा अंत करून घेतला.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी/हिंजवडी - ऑनलाइन सट्टेबाजीमुळे मोठे कर्ज झाले आहे. त्यामुळे मानसिक तणावातून आत्महत्या करीत आहे,’ असा मेसेज आईला मोबाईलवरून पाठवून एका संगणक अभियंत्याने आत्महत्या केली.

