पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Accident : दुचाकीवरील दोन बहिणी भरधाव ट्रकच्या धडकेत मृत्युमुखी; आई-वडिलांनी गमावला आधार

भरधाव ट्रकच्या धडकेत दुचाकीवरील दोन सख्ख्या बहिणींचा मृत्यू झाला.
rutuja shinde and neha shinde

rutuja shinde and neha shinde

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी - भरधाव ट्रकच्या धडकेत दुचाकीवरील दोन सख्ख्या बहिणींचा मृत्यू झाला. मकरसंक्रांतीच्या दिवशी बुधवारी (ता. १४) दुपारी सव्वाच्‍या सुमारास काळेवाडीतील धनगरबाबा मंदिरासमोरील पेट्रोल पंपाजवळ ही दुर्घटना घडली.

Loading content, please wait...
crime
accident
death
driver
Arrested
Truck
Two Wheeler

Related Stories

No stories found.