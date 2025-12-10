PMP Bus Accident : तळवडेत पीएमपी बसने सख्ख्या बहिणींना चिरडले

पिंपरी - पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या भरधाव बसने रस्ता ओलांडणाऱ्या दोन सख्ख्या बहिणींना चिरडले. यात नऊ वर्षीय बहिणीचा मृत्यू झाला. तर, पोटात जुळी बाळे असलेली गर्भवती बहीण गंभीर जखमी झाली. मंगळवारी (ता. ९) दुपारी तळवडे येथील ज्योतिबानगर परिसरात ही दुर्घटना घडली. त्यानंतर संतप्त नागरिकांनी बसवर दगडफेक करून काचा फोडल्या..सुधा बिहारीलाल वर्मा (वय ९, रा. जोतिबानगर, तळवडे) असे मृताचे नाव आहे. राधा राम वर्मा (वय २५, रा. साई उद्यानाजवळ, तळवडे, दोघी मूळ उत्तर प्रदेश) गंभीर जखमी झाली. देहूरोड पोलिसांनी बस चालक किरण भटू पाटील (वय ३५, रा. चिखली) याला अटक केली.बस तळवडे येथून निगडीकडे जात होती. दुर्घटनेची माहिती मिळताच देहूरोड पोलिस घटनास्थळी येऊन चालकाला ताब्यात घेतले. दरम्यान, राधावर ससूनमध्ये उपचार सुरू आहेत.....तर सुधा वाचली असतीबसच्या धडकेनंतर दोघींना वीस मीटर अंतरापर्यंत फरफटत नेले. त्यानंतर चालकाने ब्रेक मारला तेव्हा दोघी बाजूला झाल्या. त्या सावरण्याचा प्रयत्न करत असतानाच चालकाने बस पुन्हा मागे घेतली. त्यात बसचे चाक सुधाच्या डोक्यावरून गेले. बस मागे घेताना सावधगिरी बाळगली असती तर सुधा वाचली असती, असे प्रत्यक्षदर्शिंनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.