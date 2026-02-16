पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : कर्नाटकातील तरुणाचा वेदनादायी शेवट! अपघातामुळे पायावर दोनदा यशस्वी शस्रक्रिया... अखेर मृत्यू

तो कर्नाटकातील गाणगापूरचा. कॉंक्रीटच्या पिलरवर पाणी मारत असताना त्याला मोटारीची धडक बसली. पायाला दुखापत झाली. वायसीएम रुग्णालयात तीन ठिकाणी शस्रक्रिया झाली.
पिंपरी - तो कर्नाटकातील गाणगापूरचा. रोजगाराच्या शोधात पुण्यात आला. मेट्रो प्रकल्पाच्या ठेकेदाराकडे मजूर म्हणून काम करू लागला. कॉंक्रीटच्या पिलरवर पाणी मारत असताना त्याला मोटारीची धडक बसली. पायाला दुखापत झाली. वायसीएम रुग्णालयात तीन ठिकाणी शस्रक्रिया झाली.

