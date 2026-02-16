Pimpri News : कर्नाटकातील तरुणाचा वेदनादायी शेवट! अपघातामुळे पायावर दोनदा यशस्वी शस्रक्रिया... अखेर मृत्यू

पिंपरी - तो कर्नाटकातील गाणगापूरचा. रोजगाराच्या शोधात पुण्यात आला. मेट्रो प्रकल्पाच्या ठेकेदाराकडे मजूर म्हणून काम करू लागला. कॉंक्रीटच्या पिलरवर पाणी मारत असताना त्याला मोटारीची धडक बसली. पायाला दुखापत झाली. वायसीएम रुग्णालयात तीन ठिकाणी शस्रक्रिया झाली..तो गावी गेला. पाय बारीक पडू लागल्याने पुन्हा वायसीएमला आला. पाय कापावा लागला. कृत्रीम पाय बसवला. पण, तीनच दिवसांनी त्याचा मृत्यू झाला. विठ्ठल लक्ष्मण देवकर (वय २९) याची ही हृदयद्रावक जीवनकहाणी, त्याच्या वयस्कर वडिलांसाठी अधिकच वेदनादायी ठरली. दोन वर्षांत दोन तरुण मुलांवर अंत्यसंस्कार करण्याची दुर्दैवी वेळ त्यांच्यावर आली.पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या नाशिक फाटा येथील कॉंक्रीटच्या पिलवर पाणी मारत असताना विठ्ठलला एका मोटारचालकाने धडक दिली. पायाला मोठी दुखापत झाली. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वायसीएम रुग्णालयात दाखल केले. पायावर तीन ठिकाणी शस्रक्रिया केली. पण, त्याची आर्थिक स्थिती हलाखीची होती. आई व भावाचे निधन झाले होते..वयस्कर वडील एकटेच गावी शेतमजुरी करून उदरनिर्वाह करीत होते. ते रुग्णालयात आले. पण, त्यांच्याकडे शस्त्रक्रिया करण्याइतपत पैसे नव्हते. मोटारचालक निघून गेला होता. ठेकेदाराने हात वर केले होते. शस्त्रक्रियेला विलंब होत होता. वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नाने शस्रक्रिया करायचे ठरविले. डॉ. अमित स्वामी व पथकाने शस्त्रक्रिया पूर्ण केली.देवकर पिता-पुत्रांची काळजी रिअल लाइफ रिअल पीपल संस्थेने घेतली. बघता बघता १३ महिन्यांचे दीर्घ उपचार संपले. विठ्ठल बरा झाला आणि वडिलांसह गाणगापूरला गेला. सहा-सात महिन्यांनी पुन्हा वायसीएममध्ये आला. त्याचा पाय बारीक झाला होता. डॉक्टरांनी सर्व तपासण्या केल्या..गुडघ्यापासून पाय कापावा लागणार होता. दुसरा पर्याय नव्हता. नशिबी अपंगत्व आले. सहा महिने रुग्णालयात उपचार झाले. महापालिकेचे अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी भालचंद्र दादेवार आणि वायसीएमचे अधिष्ठाता डॉ. राजेंद्र वाबळे यांचे सहकार्य व मार्गदर्शन लाभले.दरम्यान, नुकसान भरपाईसाठी वकिलांकडून खटला दाखल केला. पुढील दीड-दोन वर्षांत १५ ते १६ लाख नुकसान भरपाई मिळणार होती. त्यातून छोटेसे घर बांधून लग्न करून छोटे दुकान सुरू करण्याचे स्वप्न विठ्ठलने रंगवले होते. सावली निवारा केंद्रात तात्पुरते पुनर्वसन केले. कृत्रिम पाय बसविण्यासाठी उपाय सुरू केले..पुण्यातील भारत विकास परिषदेशी वायसीएमच्या समाजसेवा विभागामार्फत संपर्क केला. शुक्रवार, ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कृत्रिम पाय बसवण्याचे सोपस्कार पूर्ण झाले. पण, नियतीच्या मनात वेगळेच होते. कृत्रिम पाय बसवल्यानंतरचा तिसरा दिवस उगवला आठ फेब्रुवारी. रात्री आठच्या सुमारास त्याने अखेरचा श्वास घेतला. वडिलांना धक्का बसला. तीन वर्षांत दोन मुलांवर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ आली होती..शहरातील मेट्रो प्रकल्पासाठी काम करताना विठ्ठल देवकर जखमी झाला होता. त्याच्यावर वेळीच उपचार करणे प्रशासनाचे आद्य कर्तव्य होते. त्यानुसार शस्रक्रिया केली. पण, त्याला येऊ घातलेले अपंगत्व कमी करणे गरजेचे होते. तो घरी एकटाच कमवता होता. अन्य उत्पन्नाचा स्रोत नव्हता. त्याने पुन्हा उभारी घ्यावी, या उद्देशाने उपचार केले.- डॉ. राजेंद्र वाबळे, अधिष्ठाता, वायसीएम पदव्युत्तर संस्था, पिंपरीमोटारीच्या धडकेने पाय गमवावा लागलेल्या विठ्ठल देवकर या तरुणाचा दुर्दैवी अंत झाला. त्याच्यावर शस्रक्रिया करण्यासाठीचा खर्च वायसीएमने माफ केला आहे. ॲड. धनश्री लहामगे यांच्या मदतीने मोटारचालक आणि संबंधित ठेकेदार यांच्याविरुद्ध कायदेशीर लढाई सुरू ठेवली जाणार आहे. विठ्ठलला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे.- कुंडलिक आमले, समाजसेवा अधीक्षक, वायसीएम.विठ्ठल देवकर या तरुणाला अपंगत्व आल्यामुळे १५ ते १६ लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळाली असती. आता त्याच्या वडिलांना वारसदार लावले आहे. त्यामुळे त्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देणार आहे. पुण्यातील न्यायालयात मोटारचालक आणि विमा कंपनीविरुद्ध खटला दाखल केला आहे.- ॲड. धनश्री लहामगे, विठ्ठल देवकर यांच्या वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.