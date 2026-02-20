पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : व्यावसायिकांची कामगारांकडूनच होतेय फसवणूक! आर्थिक तोट्यासह मानसिक धक्का; व्यापारी वर्गात चिंतेचे वातावरण

पिंपरी शहरासह परिसरात काही ठिकाणी कामगारांकडूनच मालकांची फसवणूक होत असल्याचे समोर येत आहे.
मंगेश पांडे
पिंपरी - शहरासह परिसरात काही ठिकाणी कामगारांकडूनच मालकांची फसवणूक होत असल्याचे समोर येत आहे. विश्वासावर उभ्या असलेल्या व्यवसायांमध्येच गैरव्यवहार घडत असल्याने व्यापारी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. किरकोळ दुकाने, बांधकाम व्यवसाय, गोदामे, हॉटेल-रेस्टॉरंट, ट्रान्स्पोर्ट व लघुउद्योग क्षेत्रात असे प्रकार घडत आहेत.

