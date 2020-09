पिंपरी-चिंचवड : मगर स्टेडियम येथील जम्बो रुग्णालयात बारा रुग्ण दाखल

पिंपरी : नेहरूनगर येथील अण्णासाहेब मगर स्टेडियम येथे कोरोना रुग्णांसाठी उभारण्यात आलेल्या जम्बो फॅसिलिटी रुग्णालयामध्ये रूग्णांना दाखल करण्यास प्रारंभ झाला आहे. आज मंगळवारी बारा रूग्णांना उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. पिंपरी चिंचवड व पुणे महापालिका, पुणे महानगरविकास प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन व राज्य शासनाच्या सहकार्याने हे जम्बो रुग्णालय सुविधा उभारण्यात आली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दृष्टीक्षेपात रुग्णालय रुग्णालयात ८१६ खाटांची स्वतंत्र व्यवस्था

६१६ ऑक्सिजनयुक्त खाटा

२०० आयसीयू खाटांची सुविधा

रुग्णालयामध्ये अद्ययावत उपकरणे व सुविधा

३,९०० चौरस मीटर आयसीयू निगेटिव्ह प्रेशर पद्धतीने वातानुकूलित

रुग्णालयाचे एकूण क्षेत्रफळ ११हजार ८०० चौरस मीटर

२० हजार चौरस मीटर जमिनीचे विकसन करण्यात आले असून या साठी ४ हजार किलो वॅट विद्युत पुरवठा देण्यात आला आहे.

२५ हजार लिटर क्षमतेचे लिक्वीड ऑक्सिजन मेडिकल टॅंक आहेत.

रुग्णालयाचे काम ६ ऑगस्ट २०२० रोजी चालू झाले. येथील आयसीयू महाराष्ट्रातील निगेटिव्ह प्रेशर पद्धतीने वातानुकूलित करण्यात आलेल्या सर्वात मोठ्या रुग्णालयांपैकी एक आहे. हे रुग्णालय उभारण्याचा व ६ महिने चालवण्याचा अंदाजे खर्च ८५ कोटी इतका झाला आहे. अग्निशमन, पेसो (पेट्रोलियम व स्फोटके सुरक्षा )इत्यादी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. या रुग्णालयाचा खर्च ५० टक्के राज्य शासन व ५० टक्के पुण्यातील स्थानिक शासकीय संस्थांमार्फत करण्यात येईल.

