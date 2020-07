महावितरणचे लाखोंचे आर्थिक नुकसान अन् वीजग्राहकांची गैरसोय; हे आहे कारण..

पिंपरी: गेल्या सहा महिन्यांमध्ये महावितरणच्या पिंपरी व भोसरी विभागामध्ये महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा तसेच इतर कंपन्यांच्या विविध कामांसाठी जेसीबी किंवा इतर यंत्रांद्वारे झालेल्या खोदकामात तब्बल 131 ठिकाणी उच्च व लघुदाबाच्या भूमिगत वीजवाहिन्या तुटल्या. यात महावितरणला लाखो रुपयांच्या आर्थिक नुकसान झाले, तसेच ग्राहकांना देखील खंडित वीज पुरवठ्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागला. या परिसरात तुटल्या वाहिन्या

1. पिंपरी विभाग : पिंपळे गुरव परिसरातील सुदर्शन चौक, रामकृष्ण मंगल कार्यालय, बसस्टॅंड, चंद्ररंग सोसायटी, लक्ष्मीनगर, देवकर पार्क, तुळजाभवानी मंदिर चौक, जगताप पेट्रोल पंप, डायनासोर गार्डन चौक, सूर्यनगरी, साई हेरिटेज, गुलमोहर कॉलनी आदी परिसर. गेल्या पाच महिन्यांमध्ये 53 वेळा भूमिगत वाहिन्या खोदकामामध्ये तुटल्या आहेत.

2. वाकड परिसर : काळाखडक चौक, रत्नदीप कॉलनी, कस्पटेवस्ती, वाकड गावठाण, प्लॅटीनम सोसायटी, म्हातोबा चौक, अक्षय टॉवर, वाकड सेंटर आदी भागात 21 वेळा वाहिन्या तुटल्या

3. थेरगाव परिसर : कुणाल रेसिडेंसी, रोजवूड हॉटेल, रॉयल कोर्ट सोसायटी, बाणेर कॉर्नर आदी ठिकाणी 17 वेळा वाहिन्या तुटल्या

4. भोसरी विभाग : निगडी परिसरामध्ये तब्बल 19 वेळा हा प्रकार घडला. यामध्ये भक्ती शक्ती चौक, अंकुश चौक, स्वप्नपूर्ती सोसायटी, निगडी पवळे चौक, निसर्ग दर्शन, एसपीएम शाळा यमुनानगर, सेक्टर 26 ते 28.

5. देहूरोड : वाल्हेकरवाडी परिसर, तळवडे चौक, आकुर्डीमधील संभाजीनगर तसेच भोसरी गाव लॉकडाउनमुळे दुरुस्तीसाठी उशीर

दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वीची कामे पूर्ण करण्यासाठी एप्रिल व मे महिन्यात खोदकामांना वेग येतो. त्यानुसार सर्वत्र कामे सुरु होती. मात्र, वाकड, पिंपळे गुरव, निगडी, थेरगाव आदी भागांमध्ये भूमिगत वीजवाहिन्या तोडण्याचे प्रकार घडले. त्यातच मनुष्यबळ कोरोनामुळे अत्यंत मर्यादित असल्याने या वाहिन्यांची दुरुस्ती करून पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी महावितरणचे अभियंता व कर्मचाऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागली. महावितरणचा आरोप

खोदकामासाठी परवानगी मिळाल्यानंतर संबंधीत विभाग व कंपन्यांचे कंत्राटदार महावितरणला कोणत्याही प्रकारची पूर्वकल्पना न देता थेट खोदकामास सुरवात करतात. आमच्या संबंधीत कार्यालयास कळविल्यास वाहिन्यांचा खोदकामातून धोका होणार नाही याची काळजी आमच्याकडून घेण्यात येऊ शकते. खोदकामाच्या ठिकाणी कर्मचारी भूमिगत वाहिन्यांची माहिती देऊ शकतो. पण आम्हाला याबाबत कोणतीही पूर्वमाहिती किंवा सूचना मिळत नसल्याची स्थिती आहे. अशी केली जाते दुरुस्ती, पर्यायी व्यवस्था

वाहिनी तोडल्यानंतर सर्वप्रथम महावितरणकडून पर्यायी व्यवस्थेतून वीजपुरवठा उपलब्ध करून देत व वाहिनीची दुरुस्ती केली जाते. काही वेळेस खोदकामामध्ये लोखंडी टोकदार अवजारांमुळे वाहिनीला केवळ चिरा पडून हानी होते. त्यावेळी वीज खंडित होत नाही. मात्र पावसाळ्यात जमिनीत पाणी झिरपल्यानंतर वाहिनीच्या चिरेत पाणी गेल्यामुळे आर्द्रता निर्माण व पुरवठा खंडित होतो. याची कारणे शोधताना बिघाड लवकर दिसून येत नाही. त्यासाठी विशेष केबल टेस्टींग व्हॅनद्वारे तपासणी करावी लागते. त्यानंतर दुरुस्तीसाठी वाहिनीला एक-दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक जॉईंट देण्याचे काम करावे लागते

