Ajit Pawar : ‘असे दादा पुन्हा होणे नाही, मिळणे नाही’; अजित पवार यांच्या जाण्याने मावळातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते निःशब्द

तळेगाव दाभाडे - मावळ तालुक्यातील प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना बळ देत त्यांना नेतृत्वाच्या केंद्रस्थानी आणणारे, विकासाला स्पष्ट दिशा देणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन सर्वांनाच सुन्न करणारे आहे..मावळातील अनेक कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना अजितदादांनी मानाची पदे दिली. त्यातूनच कार्यकर्ते आणि पक्षही मोठा झाला. पण, अजितदादांच्या निधनाने 'असे दादा पुन्हा होणे नाही, मिळणे नाही' अशी भावना हे पदाधिकारी व्यक्त करत आहेत.मावळ तालुक्यात सलग तीस वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आमदार नव्हता. दहा वर्षांपूर्वी सुनील शेळके हे विधानसभेसाठी इच्छुक होते. त्या वेळी भाजपने उमेदवारी नाकारली. पण, अजित पवार यांनी शेळके यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी दिली..शेळके यांनी ९० हजार मतांच्या फरकाने विजय मिळवत मावळाला पुन्हा राष्ट्रवादीचा आमदार दिला. २०२४ मध्येही अजित पवार यांनी विश्वास दाखवत शेळके यांना पुन्हा उमेदवारी दिली. यातही शेळके लाखाहून अधिक मतांच्या फरकाने विजयी झाला.माजी आमदार कृष्णराव भेगडे, मदन बाफना, माऊली दाभाडे यांच्याशी अजित पवार यांचे घनिष्ठ संबंध होते. वयाने मोठ्या नेत्यांचा सन्मान राखत त्यांच्या अनुभवाचा पक्ष आणि तालुक्याच्या विकासासाठी उपयोग करून घेण्याची भूमिका त्यांनी कायम घेतली. नव्या पिढीतील कार्यकर्त्यांना संधी देत त्यांना जबाबदारी देण्याचे कामही त्यांनी सातत्याने केले..मावळातील ज्येष्ठ नेते माउली दाभाडे यांना पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्षपद, बापूसाहेब भेगडे यांना संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्षपद, तसेच विधानसभेची उमेदवारी दिली, बाळासाहेब नेवाळे यांना पुणे जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्षपद देण्यात आले.तर, अजित पवार हे पुणे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष असताना बबनराव भेगडे यांना उपाध्यक्षपदाची संधी देऊन पुढे अध्यक्षपदाची जबाबदारीही देण्यात आली. पुणे जिल्हा परिषदेत आशिष परदेशी यांना समाजकल्याण समितीचे सभापती, बाबुराव वायकर यांना कृषी समितीचे सभापतीपद देत कार्यकर्त्यांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान देण्यात आले..गणेश ढोरे, गणेश खांडगे, विठ्ठलराव शिंदे यांसारख्या अनेक कार्यकर्त्यांना तालुका व जिल्हा पातळीवरील महत्त्वाची पदे देत संघटना मजबूत करण्यात आली.नेतृत्व म्हणजे केवळ पद नव्हे, तर कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे, हे अजित पवार यांनी कृतीतून दाखवून दिले. त्यांच्या जाण्याने मावळ तालुक्यात राजकीय व विकासात्मक पातळीवर मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. मात्र त्यांनी दिलेली दिशा, उभारलेली विकासकामे आणि घडवलेली नेतृत्वाची पिढी हीच त्यांची खरी ओळख राहील, अशी प्रतिक्रिया मावळातील कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत..मावळातील शेवटची भेटकामशेत : मावळ तालुक्यातील कामशेत येथे ३ जानेवारी रोजी पार पडलेल्या भव्य कीर्तन महोत्सवाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेली उपस्थिती ही मावळातील त्यांची शेवटची सार्वजनिक भेट ठरली. हजारो वारकरी, भाविकांची उपस्थिती पाहून ते भारावून गेले होते.आमदार सुनील शेळके यांनी भाषणात आज या मंचावर आपण कोणतीही मागणी करणार नाही, परंतु वारकऱ्यांसोबत पंगतीत बसून महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा, अशी विनंती त्यांना केली. तिला मान देत त्यांनी वारकऱ्यांसोबत पंगतीत बसून महाप्रसादाचा लाभ घेतला..