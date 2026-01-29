पिंपरी-चिंचवड

Ajit Pawar : ‘असे दादा पुन्हा होणे नाही, मिळणे नाही’; अजित पवार यांच्या जाण्याने मावळातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते निःशब्द

विकासाला स्पष्ट दिशा देणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन सर्वांनाच सुन्न करणारे आहे.
Ajit Pawar Eating Mahaprasad in kirtan mahotsav

सकाळ वृत्तसेवा
तळेगाव दाभाडे - मावळ तालुक्यातील प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना बळ देत त्यांना नेतृत्वाच्या केंद्रस्थानी आणणारे, विकासाला स्पष्ट दिशा देणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन सर्वांनाच सुन्न करणारे आहे.

