मोशी मार्केट : कांदा, बटाटा वगळता फळभाज्यांचे भाव स्थिर 

मोशी (पिंपरी-चिंचवड) : येथील श्री नागेश्वर महाराज उपबाजार समितीत रविवारी (ता. 14) टोमॅटो, कांदा, बटाटा, लसूण, कोबी, फ्लॉवर, ढोबळी, कारली आदी फळभाज्यांची तीन हजार 134 क्विंटल एवढी आवक झाली. फळभाज्यांची आवक मागील आठवड्यापेक्षा 10 टक्क्यांनी वाढली आहे. मात्र, कांदा व बटाटा वगळता उर्वरित फळभाज्यांचे दर स्थिर आहेत. फळबाजारामध्ये 657 क्विंटल कलिंगड, खरबूज, संत्री, मोसंबी, द्राक्षे, सफरचंद आदी फळांची आवक मागील आठवड्यापेक्षा 10 टक्के कमी झाले आहेत. फळांची मागणी वाढल्याने बाजारभावातही 10 वाढ झाली आहे. मेथी, पालक, कोथिंबीर, पालक, मुळा आदी पालेभाज्यांची 10 टक्क्यांनी आवक वाढली असून, भावही 5 टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. शेतीमाल बाजार भाव व आवक

फळभाज्यांची आवक :

3 हजार 134 क्विंटल

बाजारभाव 1 किलोचे कांदा : 12 ते 28

बटाटा नवीन : 12 ते 22

लसूण : 45 ते 60

आले : 22 ते 25

भेंडी : 25 ते 35

गाजर : 25 ते 30

दिल्ली : 25 ते 30

महाबळेश्वर : 25 ते 30

गवार : 40 ते 60

टोमॅटो : 8 ते 10

मटार : 25 ते 30

घेवडा : 20 ते 30

बीन्स : 50 ते 60

दोडका : 40 ते 50

घोसावळे : 40 ते 50

मिरची लवंगी : 35 ते 40

मिरची साधी : 25 ते 35

ढोबळी : 30 ते 35

दुधी भोपळा : 15 ते 20

डांगर भोपळा : 12 ते 15भुईमूग शेंग : 50 ते 60

काकडी : 25 ते 30

कारली हिरवी : 30 ते 35

कारले पांढरे : 25 ते 30

पडवळ : 30 ते 35

पापडी : 30 ते 25

फ्लॉवर : 5 ते 8

कोबी : 5 ते 7

वांगे हिरवे : 25 ते 30

वांगे बंगाळे : 20 ते 25

वांगे भरताचे : 25 ते 30

सुरण : 30 ते 40

तोंडली लहान : 20 ते 22

तोंडली जाड : 15 ते 20

बीट : 10 ते 12

कोहळा : 20 ते 22

पावटा : 30 ते 40

वाल : 30 ते 40

वालवर : 30 ते 40

शेवगा : 30 ते 40

ढेमसे : 30 ते 40

नवलकोल : 35 ते 40

डबल बी : 40 ते 45

डिंगरी : 30 ते 35 पालेभाज्यांची आवक :

46 हजार 300 जुड्या

पालेभाज्या : भाव एका जुडीचे कोथिंबीर : 5 ते 8

मेथी : 5 ते 8

शेपू : 5 ते 8

कांदापात : 6 ते 10

पालक : 5 ते 8

मुळा : 5 ते 8

चवळी : 6 ते 10

चाकवत : 5 ते 8

चुका : 5 ते 8

अंबाडी : 5 ते 8

राजगिरा : 6 ते 8हरभरा : 5 ते 8

कढीपत्ता : 5 ते 8

माठ : 10 ते 12

पुदिना : 5 ते 6

नारळ : 25 ते 30

मका कणीस : 5 ते 10

लिंबू : 50 ते 60 फळे आवक : 657 क्विंटल

भाव एक किलोचे/नगाचे रत्नागिरी हापूस : 5 ते 6 डझनच्या पेटीस 9 ते 10 हजार रुपये भाव.

सफरचंद :

इराण : 125 ते 150

पपई : 18 ते 22

केळी : 30 ते 40 रु. डझन

मोसंबी : 75 ते 80

संत्री : 45 ते 50

डाळिंब : 125 ते 130

बोर : 30 ते 40

शहाळे : 30 ते 40 रु. नग

पेरू : 30 ते 35

चिकू : 45 ते 50

कलिंगड : 12 ते 15 कि.

खरबूज : 20 ते 25

अननस : 45 ते 50

किवी : 70 ते 80

चिंच : 40 ते 50

