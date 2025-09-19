पिंपरी-चिंचवड

Wakad Traffic Jam : वाहतूक कोंडीवर उपाय; काळाखडकमध्ये टोईंग कारवाई सुरू

Illegal Parking : काळाखडक चौकात बेकायदा पार्किंगवर टोईंग कारवाई सुरू, वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पोलिसांनी कडक पावले उचलली.
वाकड : काळाखडक चौकासह रस्त्यांवर आणि पदपथांवर सर्रास बेकायदा पार्किंग होत असून वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली आहे. त्यामुळे वाहतूक पोलिस विभागाने आता कठोर पावले उचलली आहेत. बेकायदा उभ्या वाहनांवर टोईंगची कारवाई सुरू केली असून यापुढे नियमित कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांतून समाधान व्यक्त केले जात आहे.

