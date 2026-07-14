पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad: मोशी कचरा डेपोचा धोका आधीच स्पष्ट होता! 'इस्रो'पासून 'एमपीसीबी'पर्यंत सर्वांनी दिले होते इशारे

Moshi landfill tragedy latest investigation: मोशी कचरा डेपोचा जीवघेणा धोका इस्रोच्या उपग्रह अभ्यासापासून एनजीटी, सीपीसीबी आणि एमपीसीबीच्या अहवालांतून वारंवार अधोरेखित; तरीही नियमभंग, अतिमिथेन उत्सर्जन आणि दूषित लीचेटकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याची गंभीर बाब
Satellite Data Revealed the Risk: Moshi Waste Dump Had Been Under Official Scanner

Satellite Data Revealed the Risk: Moshi Waste Dump Had Been Under Official Scanner

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-ज्ञानेश्‍वर भंडारे

पिंपरी : मोशी येथील ‘वेस्ट-टू-एनर्जी’ प्रकल्प परिसरात कचऱ्याचा ढिगारा कोसळून नऊ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेचा तपास केवळ ‘ढिगारा का कोसळला’, एवढ्यापुरता मर्यादित राहणार नाही; तर यापूर्वीच मोशी डेपोबाबत धोक्याचे इशारे विविध सरकारी यंत्रणांनी दिले. पण, जमिनीवरील यंत्रणा कुचकामी ठरल्याचे विविध अहवालांद्वारे समोर आले आहे.

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