Pimpri Chinchwad: मोशी कचरा डेपोचा धोका आधीच स्पष्ट होता! 'इस्रो'पासून 'एमपीसीबी'पर्यंत सर्वांनी दिले होते इशारे

-ज्ञानेश्वर भंडारे पिंपरी : मोशी येथील ‘वेस्ट-टू-एनर्जी’ प्रकल्प परिसरात कचऱ्याचा ढिगारा कोसळून नऊ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेचा तपास केवळ ‘ढिगारा का कोसळला’, एवढ्यापुरता मर्यादित राहणार नाही; तर यापूर्वीच मोशी डेपोबाबत धोक्याचे इशारे विविध सरकारी यंत्रणांनी दिले. पण, जमिनीवरील यंत्रणा कुचकामी ठरल्याचे विविध अहवालांद्वारे समोर आले आहे. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) उपग्रह अभ्यासापासून राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) आदेशांपर्यंत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) प्रतिज्ञापत्रापासून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) कारणे दाखवा नोटिशीपर्यंतचा घटनाक्रम पाहिला असता, धोका माहीत होता; मात्र त्यावर पुरेशी प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली का, हा प्रश्न आता या दुर्घटनेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.या इशाऱ्याची सुरुवात सात फेब्रुवारी २०२४ रोजी झाली. ‘इस्रो’च्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग विभागाने (आयआयआरएस) उपग्रहांच्या साहाय्याने देशातील मिथेन वायू उत्सर्जनाचा अभ्यास केला. यात सर्वाधिक मिथेन उत्सर्जन करणाऱ्या १२ ठिकाणांमध्ये ‘मोशी कचरा डेपो’चाही समावेश होता..यावर २७ मार्च २०२४ रोजी वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पांबाबतचा विषय राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आला. त्यानंतर १५ मे २०२४ रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाने (अर्ज क्र. ५३६/२०२४) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देशातील सर्व वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. हरित लवादाच्या आदेशानुसार, सात ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘सीपीसीबी’ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांकडून माहिती मागविली. मात्र, १२ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचा अहवाल अपुरा असल्याचे नमूद करत लवादाने तपशीलवार अनुपालन अहवाल मागविला. म्हणजेच, या प्रकरणातील त्रुटी गंभीर असल्याचे न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आले होते. दहा जानेवारी २०२५ रोजी ‘सीपीसीबी’ने हरित लवादात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मोशी येथील अँटोनी लारा रिन्युएबल एनर्जी प्रा. लि. या प्रकल्पाची २०२४ आणि २०२५ या वर्षांत ‘नियमांचे पालन नाही’ अशी नोंद केली. अहवालात घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ मधील अटींचे अपूर्ण पालन, राखेच्या तपासणीतील त्रुटी आणि उत्सर्जनाच्या सर्व निकषांचे परीक्षण पूर्ण न झाल्याचे नमूद केले..उत्सर्जन प्रमाण मर्यादेपेक्षा तिप्पट१३ जानेवारी २०२५ रोजी ‘एनजीटी’ने अद्ययावत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच १६ मे २०२४ आणि २९ जुलै २०२५ रोजी ‘एमपीसीबी’ अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या तपासणीत धूर उत्सर्जनातील एकूण कणयुक्त पदार्थांचे प्रमाण पहिल्या तपासणीत १५९ मिलिग्रॅम प्रति सामान्य घनमीटर तर त्यानंतरच्या तपासणीत १०८ मिलिग्रॅम प्रति सामान्य घनमीटर इतके आढळून आले. मात्र, घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार या उत्सर्जनाची अनुमत मर्यादा ५० मिलिग्रॅम प्रति सामान्य घनमीटर इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे नोंदविलेले उत्सर्जन प्रमाण हे मर्यादेपेक्षा दोन ते तीन पट अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले..सहशहर अभियंत्यांना यापूर्वीच बजावली नोटीसया सर्व निरीक्षणांच्या आधारे ३० जुलै २०२५ रोजी ‘एमपीसीबी’ने पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे तत्कालीन सहशहर अभियंता संजय कुलकर्णी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. सात दिवसांत उत्तर आणि कालबद्ध कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश देत, कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला..धक्कादायक घटनाक्रम७ फेब्रुवारी २०२४ : देशातील १२ शहरांतील १७ मिथेन उत्सर्जन केंद्रांची (हॉटस्पॉट्स) नोंद, महाराष्ट्रातील देवनार, कांजूरमार्ग, आधारवाडीसह मोशी कचरा डेपोचा समावेश२७ मार्च २०२४ : ‘इस्रो’च्या उपग्रह अभ्यासावर आधारित माहिती राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत१५ मे २०२४ : ‘एनजीटी’चे देशव्यापी तपासणीचे आदेश७ ऑगस्ट : ‘सीपीसीबी’ने राज्यांकडून माहिती मागवली१२ नोव्हेंबर २०२४ : अहवाल अपुरा असल्याने.Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.तपशील पुन्हा मागवला१० जानेवारी २०२५ : मोशी प्रकल्पाला सलग दुसऱ्या वर्षी ‘नियमांचे पालन नाही’ची नोंद५ जून : पर्यावरणदिनीच ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पातील चिमणी (धुराडे) कोसळली.३० जुलै २०२५ : ‘एमपीसीबी’कडून कारणे दाखवा नोटीस आणि दंडजुलै २०२६ : मोशी दुर्घटनेत नऊ जणांचा मृत्यूपुरेशी ‘लीचेट’ प्रक्रिया यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने प्रक्रिया न केलेले दूषित पाणी थेट शेजारच्या नाल्यात सोडले जात असल्याची नोंदही ‘एमपीसीबी’च्या नोटिशीत आहे.‘‘मिथेन हा अत्यंत ज्वलनशील वायू असून मोठ्या प्रमाणात साचवलेल्या कचऱ्यात त्याची निर्मिती आग, स्फोट आणि उतार अस्थिर होण्याचा धोका वाढवू शकते,’’ असा इशारा या अभ्यासातून अधोरेखित झाला.नऊ ऑक्टोबर २०२४ आणि १३ जून २०२५ रोजी मोशी येथून घेतलेल्या ‘लीचेट’ अर्थात ओला कचरा कुजून त्यापासून स्रवणाऱ्या द्रव पदार्थांच्या नमुन्यांमध्ये ‘बीओडी’, ‘सीओडी’, ‘टीडीएस’, ‘क्लोराइड’, पारा आणि ‘सस्पेंडेड सॉलिड्स’ हे घटक निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.