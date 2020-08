पवना नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

वडगाव मावळ : सुमारे आठवडा भराच्या विश्रांतीनंतर शुक्रवारी दुपारपासून मावळ तालुक्यात पावसाचे दमदार आगमन झाले आहे. शनिवारी सकाळपासूनही संततधार सुरु आहे. तालुक्यातील महत्त्वाचे पवना धरण ९५ टक्के भरले असून पावसाचा जोर कायम राहिल्यास शनिवारी रात्री अथवा रविवारी सकाळपासून धरणातून पाणी सोडण्यात येणार आहे. पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नदीकाठच्या गावांना सावधानतेचा इशारा दिला आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा मावळ तालुक्यात ऑगस्टच्या सुरवातीपासून समाधानकारक पाऊस झाला आहे. त्यामुळे भातासह सर्वच खरीप पिकांना जीवदान मिळाले तर सर्व धरणांमध्येही लक्षणीय पाणीसाठा जमा झाला. पवना वगळता आंद्रा, वडिवळे व कासारसाई ही धरणे भरली होती. त्यांच्यातून विसर्ग सुरु झाला होता. त्यानंतर पावसाने काहीशी उघडीप घेतली. परंतु, शुक्रवारी दुपारपासून त्याचे जोरदार आगमन झाले आहे. शनिवारी दिवसभरही संततधार सुरु होती. त्यामुळे पवना धरण ९५ टक्के भरले आहे. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास शनिवारी रात्रीपर्यंत ते शंभर टक्के भरेल.

पवना धरण परिसरात संततधार पाऊस सुरू असून धरणात ९५ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. धरण लवकरच शंभर टक्के भरणार असून धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पवना नदी काठावरील गावांनी सतर्क रहावे, असे आवाहन पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता अशोक शेटे यांनी केले आहे. नदीपात्रात पाणी सोडण्यात येणार असल्याने पात्रालगत असलेल्या गावांनी खबरदारी घ्यावी. नदी तीरावरील सर्व साधनसामुग्री, वाहने व जनावरे सुरक्षित ठिकाणी हलवावित, जेणेकरून कुठल्याही प्रकारची हानी हाेणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी व जलसंपदा विभागास सहकार्य करावे.

