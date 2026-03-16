Water Shortage : उद्योगनगरीला पाणीटंचाईच्या झळा! उन्हामुळे मागणी वाढली; विंधन विहिरींनी गाठला तळ

उद्योनगरीत कचरा, कोंडी, खड्डे, प्रदूषण अशा नागरी समस्यांनी नागरिक त्रस्त झाले आहेत. याचे तडाखे बसलेले जनजीवन मार्च महिन्याच्या मध्यालाच पाण्यामुळे विस्कळित झाले आहे. शहरात मुळातच दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो. त्यातच ज्या दिवशी जेथे पाणी येते, त्याची वेळ आणि दाबही कमी झाल्याच्या तक्रारी अनेक ठिकाणांहून येत आहेत. याविषयी आमच्या बातमीदारांनी घेतलेला आढावा..पिंपरी - तापमानाचा पारा वाढला आहे, विंधन विहिरींनी तळ गाठला आहे, त्यामुळे पाण्याची मागणी वाढली आहे. मात्र, महापालिकेकडून दिवसाआड असूनही अपुरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने टॅंकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. मागणी वाढल्याने टॅंकरच्या फेऱ्या वाढल्या असून मालकांनी दरही वाढवल्याने आर्थिक आणि कमी पाणी अशा दुहेरी कोंडीत नागरिक अडकले आहेत..शहराला पवना आणि आंद्रा धरणातून पाणीपुरवठा होत आहे. पवना धरणातील पाणी रावेत येथील पवना नदीवरील बंधाऱ्यातून उचलले जाते. तेथून जलवाहिनीद्वारे निगडी प्राधिकरण सेक्टर २३ मधील जलशुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया करून वितरित केले जाते. आंद्रा धरणातील पाणी इंद्रायणी नदीतून निघोजे बंधाऱ्यातून उचलून चिखली जलशुद्धीकरण केंद्राद्वारे वितरित केले जाते.मात्र, दोन्ही जलशुद्धीकरण केंद्रातून होणारा पाणीपुरवठा २५ नोव्हेंबर २०१९ पासून दिवसाआड सुरू आहे. समन्याय पद्धतीने व पुरेशा दाबाने पाणी वितरण व्हावे यासाठी दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा निर्णय तत्कालीन महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतला होता. त्यात अद्याप सुधारणा झालेली नाही..पाण्याचे स्रोत१) पवना नदीतून दररोज ५१० एमएलडी (दशलक्ष लिटर) अशुद्ध जलउपसा२) औद्योगिक विकास महामंडळाकून (एमआयडीसी) दररोज ३० एमएलडी३) आंद्रा धरणातून दररोज १०० एमएलडी, मात्र, प्रत्यक्षात ७० एमएलडीपर्यंत.भविष्यातील नियोजनआंद्रा धरणातून १०० एमएलडी पाणी थेट चिखलीपर्यंत आणणेभामा-आसखेड धरणातून १६७ एमएलडी पाणी चिखलीपर्यंत आणणेपवना धरणातून अधिकचे पाणी घेऊन रावेत बंधारा व निगडी केंद्राची क्षमता वाढवणे.तांत्रिक अडचणीभामा-आसखेड प्रकल्पाला विलंब झाल्याने ठेकेदार बदलण्यात येत आहेआंद्रा व भामा-आसखेडचे पाणी वाकीतर्फे वाडा येथून एकत्रपणे आणण्याचे काम संथगतीनेजलवाहिनी टाकण्यास मावळ व खेड तालुक्यांतील काही शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे विलंब .नागरिकांच्या मुख्य अडचणीदिवसाआड तेही कमी दाबाने पाणी येत असल्याने त्रासटँकरच्या पाण्यासाठी भुर्दंडपुढील चार महिने प्रखर उन्हाळ्याचे असल्याने पाण्याची मागणी आणखी वाढून टंचाईची तीव्रता अजून वाढण्याचीच दाट शक्यता .महापालिकेची भूमिकाशहरातील पिण्याच्या पाण्याची मागणी पूर्ण करणे आणि सांडपाण्यामुळे होणारे नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेने सांडपाण्याचे पुनर्चक्रीकरण व पुनर्वापर करण्याचा प्रकल्प हाती घेतलाहे. यामध्ये शेती व औद्योगिक वापरासाठी १०० दशलक्ष लिटर क्षणता व निवासी भागातील अप्रत्यक्ष पिण्याव्यतिरिक्त वापरासाठी १० दशलक्ष लिटर क्षमतेचे प्रक्रिया प्रकल्प उभारणा आहे. पाणी गळती व चोरीचे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत असल्याने अनधिकृत नळजोड शोधले जात आहेत. प्रत्येक अनधिकृत नळजोड अधिकृत केला जात आहे. प्रत्येक नळाला पाणीमीटर बसविण्यात येत आहे.