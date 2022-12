पिंपरी : उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर शाईफेक करणाऱ्या तरुणाचं नाव समोर आलं आहे. त्याचबरोबर तो कोणत्या संघटनेचा कार्यकर्ता आहे याची माहितीही समोर आली आहे. दरम्यान, त्याच्या समर्थकांनी पिंपरी पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन सुरु केलं आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांची पोलीस स्टेशनबाहेर दादागिरी सुरु असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. (Who threw ink on Chandrakant Patil Protest by supporters at Pimpri Police Station)

हेही वाचा: Chandrakant Patil: शाईफेकीच्या घटनेवर राष्ट्रवादीची पहिली प्रतिक्रिया

एबीपी माझाच्या माहितीनुसार, मनोज गरबडे असं शाईफेक करणाऱ्या तरुणाचं नाव असून तो आंबेडकरी संघटनांपैकी कार्यकर्ता असल्याचं सांगितलं जात आहे. मनोजसह इतर दोघांना असं तीन जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. यानंतर या तिन्ही आरोपींचे समर्थक मोठ्या प्रमाणावर पिंपरी पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. यावेळी त्यांनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर दादागिरी सुरु असल्याचा आरोप केला.

हेही वाचा: Sushma Andhare: सुषमा अंधारेंचा मोठा निर्णय दिला 'या' सदस्यपदाचा तडकाफडकी राजीनामा

पोलिसांचं म्हणणं काय?

ज्या लोकांनी शाई फेकली आहे त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे. पोलीस स्टेशनमध्ये जमा झालेल्या त्यांच्या समर्थकांना आम्ही हे समजावून सांगत आहोत की, त्यांच्यावर जी काही कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल ती आम्ही करणार आहोत.

हेही वाचाः Credit Score: असा वाढवा तुमचा ‘क्रेडिट स्कोअर’

शाईफेक करणाऱ्यांच्या समर्थकांचं म्हणणं काय?

राज्यपाल कोश्यारी आणि चंद्रकांत पाटील बेताल वक्तव्ये करत आहेत त्यांच्यावर पोलीस कारवाई करत नाहीत, त्यामुळं ही शाईफेकीची घटना घडली आहे. पोलिसांनी शाईफेक करणाऱ्यांना ताब्यात घेतलेलं असताना भाजपचे गुंड पोलीस स्टेशनबाहेर आले असून त्यांना बाहेर काढा म्हणत होते. त्यांच्यावर पोलीस कारवाई करत नाहीत. आम्ही यासाठी इथं आलो आहोत की, शाईफेकणाऱ्यांवर जी कारवाई होईल ती होईल. पण इथं भाजपच्या गुंडांनी येऊन पोलिसांसमोर येऊन दादागिरी केली. त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे.