Pimpri Chinchwad: स्वच्छतागृहांची योजना स्मार्ट केव्हा? स्वच्छतेच्या क्रमवारीत अव्वल पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रश्न

अमोल शित्रेपिंपरी : स्वच्छतेच्या राष्ट्रीय क्रमवारीत राज्यात अव्वल, तर देशात सातवा क्रमांक मिळविलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्वच्छतागृहांची योजना मात्र स्मार्ट पद्धतीने कार्यान्वित होऊ शकलेली नाही. एकीकडे तयार झालेल्या स्वच्छतागृहांचा वापर होत नाही, तर दुसरीकडे काही ठिकाणी स्वच्छतागृहांचे काम अपूर्णावस्थेत आहे. त्यामुळे ही योजना स्मार्ट केव्हा होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..शहरातील नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर ही स्वच्छतागृहे तयार करण्यात आली. यातील काही वगळता अनेक ठिकाणची स्मार्ट स्वच्छतागृहे वापराविना पडून आहेत. उरलेल्या काही ठिकाणी स्वच्छतागृहे बांधण्याचे काम अपूर्ण आहे. हे काम कधी पूर्ण होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..शहरातील नागरिकांना सशुल्क सेवा देण्याच्या उद्देशाने ही स्वच्छतागृहे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकूण २६ ठिकाणी स्मार्ट स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी मोक्याच्या जागेची मागणी करण्यात आली. मात्र, मोक्याच्या ठिकाणी सहजासहजी जागा उपलब्ध झाली नाही. परिणामी स्वच्छतागृहांची संख्या २६ ऐवजी १४ करण्यात आली. त्याचे बांधकाम करण्यासाठी कंत्राटदाराला २०२२ मध्ये कामाचे आदेश देण्यात आले. .कामाचे आदेश दिल्यापासून दोन वर्षांत सर्व स्वच्छतागृहे बांधून देणे कंत्राटदाराला बंधनकारक होते. मात्र, स्वच्छतागृहासाठी जागा देताना काही ठिकाणी स्थानिकांचा विरोध झाला. तेथील रहिवाशांना विश्वासात घेऊन स्मार्ट स्वच्छतागृहांची संकल्पना पटवून देण्यात आली. त्यानंतर कंत्राटदाराला जागेचा ताबा देण्यात आला. काम सुरू झाल्यानंतर मुदतीत काम होऊ शकले नाही. त्यामुळे मुदतबाह्य कालावधीमध्ये काम करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. सध्या दहा स्वच्छतागृहे बांधून त्याचा वापर सुरू करण्यात आला आहे..मात्र, अद्याप चार स्वच्छतागृहांचे काम अपूर्ण आहे. औंध-रावेत आणि निगडी भक्ती-शक्ती चौक ते विकासनगर या रस्त्यावर सर्वाधिक स्मार्ट स्वच्छतागृह बांधण्यात आली आहे. ती नागरिकांना वापरण्यासाठी खुली करण्यात आली आहे. मात्र, पे ॲण्ड यूज असल्यामुळे नागरिकांचा प्रतिसाद फार कमी प्रमाणात मिळत आहे. दुसरीकडे नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे काही ठिकाणची स्वच्छतागृहे वापराविना पडून आहेत. डांगे चौक, काळेवाडी फाटा, काळेवाडी ज्योतिबा उद्यान आणि सांगवी फाटा येथील स्वच्छतागृहांचा फार कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे निदर्शास आले आहे..जबाबदारी ठेकेदाराचीस्मार्ट स्वच्छतागृह हा प्रकल्प सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर विकसित केला जात असल्यामुळे नागरिकांना शुल्क आकारून त्याचा वापर करावा लागत आहे. स्वच्छतागृहाची देखभाल-दुरुस्ती ठेकेदार स्वतः करणार असून त्यासाठी पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी अथवा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर कसलाही आर्थिक भार पडणार नाही. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी ठेकेदाराबरोबर १५ वर्षांचा करारनामा करून मोक्याच्या जागेचा ताबा देण्यात आला आहे. पंधरा वर्षानंतर ही स्वच्छतागृहे जागेसह महापालिकेच्या ताब्यात येणार आहेत..काम अपूर्ण असलेली स्वच्छतागृहेचिंचवड, संत मदर तेरेसा उड्डाणपूलकाळेवाडी,काळेवाडी फाटानाशिक फाटा, उड्डाणपुलाखालीडांगे चौक,दत्तमंदिर रस्ता.या ठिकाणी स्वच्छतागृहे तयार१. निगडी, भक्ती-शक्ती चौक२. जगताप डेअरी (रावेत दिशेने)३. जगताप डेअरी (पुणे दिशेने)४. काळेवाडी फाटा५. सांगवी फाटा६. अप्पू घर वाहनतळ७. रावेत, धर्मराज चौक८. बर्ड व्हॅली उद्यान९. काळेवाडी, ज्योतिबा उद्यान१०. अप्पूघर, बीआरटी रस्ता..स्मार्ट स्वच्छतागृहेदहा ठिकाणी बांधून तयार आहेत. त्याचा वापरदेखील सुरू झाला आहे. काही ठिकाणची स्वच्छतागृहे काही कारणास्तव बंद असतील. त्याबाबत सूचना दिल्या जातील. सध्या चार स्वच्छतागृहांचे काम सुरू आहे. लवकरच त्याचे काम पूर्ण करून नागरिकांसाठी ती खुली केली जातील.- सौरभ जगताप, कनिष्ठ अभियंता, पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी.