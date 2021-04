तरुणाचा पोलिस चौकीत राडा; उपनिरिक्षकासह पोलिसांना मारहाण 

पिंपरी- रुपीनगर पोलिस चौकीत पोलिसांसोबत हुज्जत घालून तरुणाने राडा घातल्याचा प्रकार घडला आहे. तरुणाने चौकीतील साहित्याची तोडफोड करून उपनिरिक्षकासह इतर पोलिसांना मारहाण केली. याप्रकरणी पोलिसांनी तरुणाला अटक केली आहे. प्रवीण संजय गिरी (वय २८, रा. सहयोगनगर, तळवडे) असे अटक केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. उपनिरिक्षक संदेश इंगळे यांनी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. बुधवारी (ता. ३१) दुपारी पावणे दोनच्या सुमारास आरोपी रुपीनगर पोलिस चौकीत पोलिसांशी हुज्जत घालत होता. त्याला समजावण्यासाठी उपनिरिक्षक इंगळे गेले असता प्रवीणने पोलिसांना शिवीगाळ केली. उद्धट वर्तन करून पोलिसांना मारण्यासाठी की-बोर्ड उगारला. त्यानंतर की-बोर्ड फेकून देऊन धक्काबुकी करत पोलिसांना मारहाण केली. यात इंगळे यांना दुखापत झाली. चिखली पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.

Web Title: youth beaten Police along with sub inspector in station