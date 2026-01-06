Premier

१७ अभिनेत्यांनी कथा ऐकूनच दिला नकार; असा सायकोलॉजिकल थ्रिलर चित्रपट ज्याचा शेवट पाहून हादरलेले प्रेक्षक; ठरला मोठा हिट

PSYCHOLOGICAL THRILLER MOVIE THAT HIT YOU HARD: हा चित्रपट एका सायको किलरवर आधारित होता जो पाहिल्यावर सगळ्यांच्या अंगातून एक भीतीची लहर गेली होती.
must watch movies

must watch movies

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

जर तुम्ही सिरियल किलिंग आणि सायकोलॉजिकल थ्रिलर चित्रपटांचे चाहते असाल, तर २०१८ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या एका जबरदस्त चित्रपटाबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत. हा असा चित्रपट आहे जो तब्बल १७ अभिनेत्यांनी नाकारला होता आणि २१ निर्मात्यांनी यातून माघार घेतली होती. या चित्रपटात पैसे लावणं अत्यंत 'रिस्की' असल्याचं सर्वांचं मत होतं, परंतु प्रदर्शित झाल्यावर या चित्रपटाने इतिहास घडवला. या चित्रपटाचं नाव आहे 'रत्सासन' (Ratsasan). या चित्रपटाच्या यशानंतर २०२२ मध्ये अक्षय कुमारने याचा हिंदी रिमेक 'कटपुतली' नावाने केला होता.

Loading content, please wait...
south film
south film industry
Entertainment news
Entertainment Field
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com