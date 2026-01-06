१७ अभिनेत्यांनी कथा ऐकूनच दिला नकार; असा सायकोलॉजिकल थ्रिलर चित्रपट ज्याचा शेवट पाहून हादरलेले प्रेक्षक; ठरला मोठा हिट

जर तुम्ही सिरियल किलिंग आणि सायकोलॉजिकल थ्रिलर चित्रपटांचे चाहते असाल, तर २०१८ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या एका जबरदस्त चित्रपटाबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत. हा असा चित्रपट आहे जो तब्बल १७ अभिनेत्यांनी नाकारला होता आणि २१ निर्मात्यांनी यातून माघार घेतली होती. या चित्रपटात पैसे लावणं अत्यंत 'रिस्की' असल्याचं सर्वांचं मत होतं, परंतु प्रदर्शित झाल्यावर या चित्रपटाने इतिहास घडवला. या चित्रपटाचं नाव आहे 'रत्सासन' (Ratsasan). या चित्रपटाच्या यशानंतर २०२२ मध्ये अक्षय कुमारने याचा हिंदी रिमेक 'कटपुतली' नावाने केला होता..२१ निर्मात्यांनी का नाकारला हा चित्रपट?'रत्सासन'चं दिग्दर्शन राम कुमार यांनी केलं होतं. चित्रपटात विष्णू विशाल आणि अमला पॉल मुख्य भूमिकेत होते. विष्णू विशालने एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, या चित्रपटाची कथा ऐकून १७ अभिनेत्यांनी काम करण्यास नकार दिला होता. इतकंच नाही तर २१ निर्मात्यांनी ही कथा ऐकली पण कोणाचीही पैसे गुंतवण्याची तयारी नव्हती. अखेर 'ॲक्सिस फिल्म फॅक्टरी'चे मालक दिल्ली बाबू यांनी हा चित्रपट प्रदर्शित केला. ७ ते १५ कोटींच्या बजेटमध्ये बनलेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कमाई केली..काय होतं चित्रपटाचं कथानकविष्णू विशालने या चित्रपटात अशा एका पोलीस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारली आहे, ज्याला खरं तर चित्रपट दिग्दर्शक बनायचे असतं. पण वडिलांच्या निधनानंतर तो पोलीस दलात भरती होतो. शहरात जेव्हा एका सायको किलर येतो, तेव्हा विष्णू विशाल आपल्या बुद्धीचा आणि संशोधनाचा वापर करून त्या खुन्याचा शोध घेतो. हा किलर शाळकरी मुलींना गिफ्ट देऊन जाळ्यात ओढतो, त्यांचं अपहरण करतो आणि नंतर अत्यंत क्रूरपणे त्यांची हत्या करून मृतदेह पॉलिथिनमध्ये बांधून फेकून देतो. या खुन्याला पकडताना पोलिसांच्या नाकी नऊ येतात, पण चित्रपटाच्या शेवटी जो 'ट्विस्ट' येतो, तो पाहून प्रेक्षकांचं डोकं सुन्न होतं. .खऱ्या घटनेवर आधारित कथादिग्दर्शक राम कुमार यांनी एका मुलाखतीत खुलासा केला होता की, 'रत्सासन'ची कथा एका सत्य घटनेवर आधारित आहे. त्यांनी एका वृत्तपत्रात एका विदेशी सायको किलर आणि एका महिलेबद्दल वाचले होते, त्यावरून त्यांना या कथेची मूळ कल्पना सुचली. या चित्रपटाचे बॅकग्राउंड म्युझिक इतकं भयानक आहे की आजही ते ऐकल्यावर अंगावर काटा येतो..'रत्सासन' कुठे पाहाल?मूळ तमिळ भाषेत असलेला हा चित्रपट तुम्ही JioHotstar (Disney+ Hotstar) वर पाहू शकता. हा चित्रपट हिंदी आणि तेलगू भाषेतही उपलब्ध आहे. .चिन्मय मांडलेकरने शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेतून घेतली एक्झिट... तो वाद ठरला कारण; म्हणालेला- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.