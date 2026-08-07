प्रत्येक विद्यार्थ्याने पाहावा असा! कसा आहे 'आर्यभट्ट का झिरो'? वाचूनच ठरवा प्लॅन!

माणसाचे जीवन सुख-दुःख आणि आशा-निराशेच्या धाग्यांनी विणलेले आहे. आपल्या आयुष्यामध्ये कधी कधी एखादी गोष्ट अनपेक्षितरीत्या घडते, तर कधी कधी आपण ज्या गोष्टींचा विचार करीत असतो ती गोष्ट घडत नाही. त्याकरिता आपल्याला खूप संघर्ष आणि मेहनत घ्यावी लागते. 'आर्यभट्ट का झिरो' या चित्रपटाची कथा याच धाग्याभोवती विणलेली आहे. आता हा चित्रपट सगळीकडे प्रदर्शित झाला आहे. वडिलांची आपल्या मुलाकडून असलेली आशाआकांक्षा, त्याकरिता मुलाला करावा लागणारा संघर्ष, त्यामध्ये त्याला येणारे सततचे अपयश, त्यामुळे कुटुंबाकडून आणि समाजाकडून त्याला पत्करावा लागणारा रोष, त्यातूनच नवे काही तरी करण्याची त्याची असलेली दुर्दम्य इच्छा आणि एकूणच आशा व निराशेच्या फेऱ्यामध्ये फिरणारी ही कथा. .ही कथा उत्तराखंडमधील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबामध्ये घडणारी आहे. यूपीएससी परीक्षेची तयारी करणारा ब्रह्मगुप्त श्रीवास्तव उर्फ 'बग्गू' (हिमांश कोहली) हा उत्तराखंडमधील निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबातील तरुण. आयुष्यात स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करण्याचं त्याचं स्वप्न असतं. मात्र वडिलांच्या अपेक्षा, समाजाचे टोमणे आणि सततच्या अपयशामुळे त्याचा आत्मविश्वास खचत जातो. बग्गूच्या आयुष्याला मोठं वळण तेव्हा मिळतं, जेव्हा त्याची प्रेयसी रिंकू (सोनाली सेहगल) एका एसडीएम अधिकाऱ्याशी विवाह करते. या धक्क्यानंतर स्वतःला सिद्ध करण्याच्या जिद्दीने तो यूपीएससीची तयारी सुरू करतो आणि रिंकूच्या पतीपेक्षाही मोठा अधिकारी बनण्याचं ध्येय ठेवतो. मात्र वारंवार येणारं अपयश, चुकीचे निर्णय आणि प्रतिकूल परिस्थिती त्याचा संघर्ष अधिक कठीण बनवतात. इतकंच नव्हे, तर नातेवाईक आणि आजूबाजूचे लोक त्याची 'आर्यभट्ट का झिरो' अशी हेटाळणी करू लागतात. .या प्रवासात बग्गूला कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षा यांपैकी निवड करण्याची वेळ येते. अखेर समाजाने लावलेल्या 'झिरो'च्या शिक्क्यापलीकडे जाऊन तो स्वतःची खरी किंमत ओळखू शकतो का, स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करतो का आणि यशाचा खरा अर्थ शोधतो का, याची उत्तरं हा चित्रपट देतो. दिग्दर्शक कमल चंद्र यांनी सरळ आणि साधी अशी कौटुंबिक कथा या चित्रपटामध्ये मांडली आहे. या कथेला दैनंदिन जीवनाशी जोडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. वडील आणि मुलगा यांच्या नात्यामधील भावबंध उलगडताना त्यांनी कौटुंबिक गुंतागुंत आणि भावनिक नात्यांची सुरेख वीण विणली आहे. तारिक मोहम्मद यांची ही हलकीफुलकी कौटुंबिक नातेसंबंधांची आणि संघर्षाची कथा आहे आणि या कथेला पडद्यावर योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न सगळ्या कलाकारांनी केला आहे..हिमांश कोहलीने बग्गूची भूमिका अत्यंत प्रभावीपणे साकारली आहे. आपल्या 'चॉकलेट-बॉय' प्रतिमेतून बाहेर पडून तो एका सामान्य, अयशस्वी तरुणाच्या भूमिकेत पूर्णपणे एकरूप झाला आहे. बग्गूच्या व्यक्तिरेखेतील निरागसता तसेच रोमँटिक भाव त्याने उत्तम प्रकारे पडद्यावर सादर केले आहेत. नीरज सूद यांनी त्याच्या वडिलांची भूमिका साकारली आहे. त्यांनीदेखील उत्तम काम केले आहे. वडील आणि मुलामधील संघर्ष, त्यांच्यातील मतभेद वगैरे बाबी त्या दोघांनीही पडद्यावर प्रभावीपणे मांडल्या आहेत. अभिनेत्री सोनाली सेहगलने रिंकूच्या भूमिकेमध्ये आपली छाप पाडली आहे. धूर्त व चाणाक्ष प्रेयसी तसेच चतुर पत्नी असे भूमिकेचे दुहेरी पैलू तिने छान पकडले आहेत. दर्शना बानिकही आपल्या छोट्या पण प्रभावी भूमिकेतून प्रेक्षकांना खिळवून ठेवते. .अलका अमीन, राजेश शर्मा आणि शिल्पा शिंदे यांसारख्या अनुभवी कलाकारांच्या उपस्थितीमुळे चित्रपटातील कौटुंबिक आणि भावनिक पैलू अधिक मजबूत झाले आहेत. हे सहाय्यक कलाकारही कथेला विश्वासार्ह बनवण्यास मदत करतात. विशेष म्हणजे अभिनेता रवी किशनने वेगळ्या शैलीतील भूमिका साकारली आहे. त्याचे कौतुक नक्कीच करावे लागेल. चित्रपटातील संगीत कथेला अनुसरूनच आहे. उत्तराखंडमधील नयनरम्य दृश्ये कॅमेऱ्यामध्ये छान बंदिस्त करण्यात आली आहेत. चित्रपटाचा पूर्वार्ध काहीसा संथ असला तरी उत्तरार्धात कथा वेगाने पुढे सरकते. एकूणच सांगायचे तर हा एक कुटुंबप्रधान आणि भावनिक असा चित्रपट आहे. संघर्षाच्या आणि अचानक येणाऱ्या संकटाच्या काळामध्ये नातेसंबंध किती महत्त्वाचे असतात आणि अशा वेळी नाते कसे जपायचे असते, हे सांगणारा हा चित्रपट आहे..तुम्ही तिला असं का वागवताय? बायका माझ्याकडे येऊन... पंकज विष्णू यांनी सांगितल्या 'चार दिवस सासूचे'च्या आठवणी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.