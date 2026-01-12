Interview : "लग्नाआधीच्या मानसिकतेची कथा" -दिग्दर्शक अक्षय गोरे

Marathi Interview : अभिजित आमकर आणि प्रियदर्शिनी इंदलकर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला ‘लग्नाचा शॉट’ हा रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट पुढील महिन्यात प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. अक्षय गोरे यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन, लेखन आणि निर्मिती या तिन्ही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. त्यांचा हा पहिलाच चित्रपट आहे. याआधी २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘रंगीले फंटर’ या चित्रपटाचं लेखनही त्यांनी केलं होतं. आता ‘लग्नाचा शॉट’च्या निमित्ताने त्यांच्याशी झालेला हा खास संवाद..तुम्ही दिग्दर्शनाच्या प्रवासाची सुरुवात कशी केली?.:- पुण्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना मी लघुपट आणि नाटकांमध्ये काम करायचो. तिथूनच माझ्या मनोरंजन क्षेत्रातील प्रवासाला सुरुवात झाली. मित्रांसोबत काम करताना मी सहाय्यक दिग्दर्शक तसेच निर्मिती विभागात विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. हळूहळू वैयक्तिकरीत्या एक चित्रपट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी प्रयत्नही केले; मात्र तो प्रयोग अपेक्षित यश मिळवू शकला नाही. त्यानंतर दोन-तीन चित्रपटांमध्ये सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. २०२३ मध्ये ‘रंगीले फंटर’ या चित्रपटासाठी मी लेखक म्हणून काम केले. यासोबतच संगीत क्षेत्रातही दिग्दर्शक म्हणून काम केले. या सगळ्या अनुभवांनंतर मला असं वाटलं, की आता मी स्वतः एक चित्रपट निर्माण करण्यासाठी सज्ज आहे. त्यामुळे हा चित्रपट करण्याचा निर्णय घेतला. या चित्रपटात दिग्दर्शन, लेखन आणि निर्मिती या तिन्ही जबाबदाऱ्या मी स्वतः सांभाळल्या आहेत..‘लग्नाचा शॉट’ या चित्रपटाची कल्पना तुम्हाला कशी सुचली?.:- लॉकडाऊनच्या काळात मी अनेक चित्रपट पाहिले आणि मला माझा स्वतः एक चित्रपट करायचा होता. हा चित्रपट रोमँटिक कॉमेडी प्रकारातील असावा, अशी माझी इच्छा होती. त्यामुळे मी विविध भाषांतील चित्रपट पाहू लागलो. मराठीमध्ये काही तरी वेगळं करण्याची ओढ मनात होती. लॉकडाऊनदरम्यान अनेक लग्नांशी संबंधित अडचणी समोर येत होत्या. त्याच काळात मला एक बातमी वाचायला मिळाली. एका मुलीचं लग्न ठरलेलं असताना ती स्वतःच लग्नातून पळून गेली होती, कारण तिचं आधीपासून प्रेमप्रकरण होतं. ही बातमी वाचल्यानंतर माझ्या मनात एक विचार आला, की जर एखादी मुलगी तिच्या लग्नातून पळून जात असेल तर त्यानंतर तिचं आयुष्य कसं असेल? याच विचारातून या कथेचा जन्म झाला आणि तिथूनच मी ‘लग्नाचा शॉट’ या चित्रपटाची कथा लिहायला सुरुवात केली..या चित्रपटाच्या कलाकार निवडीची प्रक्रिया कशी होती ?.:- माझं सुरुवातीपासूनच एक स्वप्न होतं, की माझ्या चित्रपटातला अभिनेता दिसायला खूप देखणा असावा. माझं वैयक्तिक मत असं आहे, की मराठीत जेव्हा रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट बनतात, तेव्हा बऱ्याचदा नायक खऱ्या अर्थाने ‘नायक’ वाटत नाही. त्यामुळे माझ्या चित्रपटातील नायक असा असावा, की त्याला पाहताच प्रेक्षकांना वाटावं, हा नायक आहे. माझ्याकडे तीन पर्याय होते; पण अभिजित आमकर ही माझी पहिलीच निवड होती. एका मित्राच्या ओळखीने आमचं बोलणं झालं. त्याने माझी कथा ऐकली आणि लगेच होकार दिला. तेव्हा नायक निश्चित झाल्यानंतर नायिकेचा प्रश्न उभा राहिला. प्रियदर्शिनी इंदलकर ही माझी पहिली पसंती होती; मात्र तिचं वेळापत्रक जुळत नसल्यामुळे अडचणी येत होत्या. मला चित्रीकरणासाठी सलग तारखा हव्या होत्या; पण त्या सुरुवातीला जुळून येत नव्हत्या. मग थोडी जुळवाजुळव करण्याचा प्रयत्न केला आणि अखेर नायिकेची निवड पूर्ण झाली..या चित्रपटात तुम्ही लेखक, दिग्दर्शक आणि निर्मिती या तीन महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहात तर तुम्हाला काही आव्हाने आली का?.:- जेव्हा मी हा चित्रपट बनवायला घेतला, तेव्हा त्याची निर्मितीही स्वतःच करण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र हा प्रवास एकट्याने शक्य नव्हता. माझी संपूर्ण टीम माझ्यासोबत खंबीरपणे उभी राहिली आणि त्यांच्या सहकार्यामुळेच हा चित्रपट पूर्ण होऊ शकला. पुढे जाऊन चित्रपट कुठेही अडकू नये, हीच माझी भूमिका होती. या चित्रपटाचा निर्माता माझा मोठा भाऊ विजयही आहे; पण चित्रपट तयार झाल्यानंतर त्याच्या प्रदर्शनासाठी आवश्यक तेवढं बजेट आमच्याकडे उरलेलं नव्हतं. त्या वेळी माझे गेल्या सात-आठ वर्षांची मैत्री असलेले अभिषेक कोळी आणि त्यांचे पार्टनर सुरेश प्रजापती यांच्याशी चर्चा झाली. ते दोघेही चित्रपट क्षेत्रातील असल्यामुळे वितरणाबाबतच्या अडचणी मी त्यांच्याशी मांडल्या. त्यांनी मला चित्रपट दाखवायला सांगितलं आणि तो पाहिल्यानंतर त्यांना तो खूपच आवडला, त्यानंतर त्यांनी स्वतःहून या प्रोजेक्टमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या सहकार्यामुळेच आता हा चित्रपट प्रदर्शित होत आहे..मराठी चित्रपट दर्जेदार असला तरी तो अपेक्षित तितकी कमाई करत नाहीत, या मागचं कारण काय असेल?.:- मी स्वतः सध्या हे अनुभवत आहे. काही काळ निरीक्षण केल्यानंतर मला असं जाणवलं, की यामागचं सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे मार्केटिंग. मराठी चित्रपटांच्या बाबतीत या बाजूकडे पुरेसं लक्ष दिलं जात नाही. जर चित्रपटाची माहितीच लोकांपर्यंत पोहोचली नाही तर प्रेक्षक तो पाहायला कसे येणार? त्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांकडे या विषयाचं योग्य ज्ञान असणं खूप गरजेचं आहे. त्यातच हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक चित्रपट सतत प्रदर्शित होत असतात, त्यामुळे प्रेक्षकांकडे पाहण्यासाठी भरपूर पर्याय उपलब्ध असतात, अशा परिस्थितीत जर मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृहात टिकून राहायचं असेल तर प्रभावी मार्केटिंग हाच सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरतो, चित्रपट लोकांपर्यंत पोहोचणं जितकं गरजेचं आहे, तितकंच तो प्रेक्षकांना आवडणंही महत्त्वाचं आहे. माझ्या या चित्रपटासाठीही मी तेच प्रयत्न करत आहे, की मार्केटिंगच्या सर्व बाजू सांभाळून चित्रपट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा..- - भूमिका सावंत. 