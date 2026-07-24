'वास्तू बदललं की नशीब बदलतं?' अन्नू कपूरच्या नव्या चित्रपटात उलगडणार अनोखं सत्य

ANNU KAPOOR SCIENCE VS VASTU FILM: अभिनेते अन्नू कपूर यांनी छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावरआपले अभिनयकौशल्य सिद्ध केले आहे. अंताक्षरीसारख्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करून गायन आणि सूत्रसंचालक अशी दुहेरी छाप त्यांनी पाडली आहे. 'विक्की डोनर' आणि 'ड्रीम गर्ल' यासारख्या चित्रपटांतील त्यांच्या विनोदी भूमिकांना प्रेक्षकांनी चांगली दाद दिली आहे. प्रत्येक शैलीमध्ये त्यांनी आपले कौशल्य सिद्ध केले आहे. .गेल्या साडेचार दशकांहून अधिक काळ ते चित्रपटसृष्टीमध्ये कार्यरत आहेत. आता त्यांची मुख्य भूमिका असलेला उत्तर दा पुत्तर हा चित्रपट सगळीकडे प्रदर्शित झाला आहे. विज्ञान आणि वास्तुशास्त्राबरोबरच नशीब व कर्म या बाबींवर भाष्य करणारा हा चित्रपट आहे..ही कथा भौतिकशास्त्राचा प्राध्यापक साईराम तुटेजा (अन्नू कपूर) यांच्या भोवती फिरणारी आहे. विज्ञानावर विश्वास असणारा हा प्राध्यापक वास्तुशास्त्र-ज्योतिषशास्त्र, शकुन-अपशकुन वगैरे गोष्टींवर कमालीचा विश्वास ठेवणारा असतो. चित्रपटाची सुरुवातच एका मजेशीर व नाट्यमय दृश्याने होते. त्यांचा असा विश्वास आहे की त्यांच्या आयुष्यातील प्रत्येक समस्येचे उत्तर केवळ 'सही वास्तु'मध्ये आहे. या विचाराने तो आपल्या कुटुंबासाठी नवीन वास्तु घर शोधत असतो. .आपल्याला हवी तशी जागा न मिळाल्यामुळे तो गेली काही वर्षे आपल्या पत्नीसह भाड्याच्या घरात राहात असतो. अखेरीस खूप प्रयत्नानंतर त्याला योग्य अशी जागा मिळते. मग तो आपल्या स्वप्नातील घर बांधण्याचा निर्णय घेतो. त्याचा मेव्हणा आणि सासरे यांना तो अभिमानाने सांगतो की आपल्या स्वप्नातील घर आता बांधणार आणि योग्य वास्तुच एखाद्या व्यक्तीचे नशीब बदलू शकते. मग त्याच वेळी एक प्रसंग घडतो आणि त्यांच्या रोजच्या अंधश्रद्धेला कंटाळून त्यांची पत्नी गिन्नी (रुखसार रेहमान) घर सोडून निघून जाते. आपले विस्कळीत झालेले कुटुंह पुन्हा जुळविण्यासाठी तो जीवलग मित्र मन्नू (ब्रिजेंद्र काला)ची मदत घेतो आणि पुन्हा एका नवीन प्रवासाला सुरुवात करतो. .या प्रवासात नेक चड्ढा (पवन मल्होत्रा), त्याचा सरकारी सहाय्यक चोप्रा (नितीन अरोरा), विचित्र वास्तुविशारद वर्मा (इश्तियाक खान) आणि एसबी सिद्धू (जीवशू अहलुवालिया) अशा अनेक विचित्र आणि धमाल-इरसाल नमुने भेटतात. त्यामुळे कथेला वेगळे वळण मिळते आणि विज्ञान व ज्योतिषशास्त्र यांच्यातील संघर्षाने कथा पुढे सरकते.दिग्दर्शक रवींद्र सिवाच यांचा हा पहिलाच चित्रपट आहे. त्यांनी सरळ व साधी कथा यामध्ये मांडली आहे. एक नवीन संकल्पना त्यांनी घेऊन हा चित्रपट बनविला आहे..लेखक संदीप कपूर यांनी दिल्लीतील बोलीभाषा आणि एका सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या दैनंदिन समस्या पटकथेत सुंदरपणे विणल्या आहेत. कोणताही उपदेश न देता विनोदी अंगाने जाणारी ही नाट्यमय कथा आहे. अन्नू कपूर यांनी आपल्या भूमिकेत चांगलेच रंग भरलेले आहेत. त्यांची संवाद फेक, देहबोली आणि विनोदी शैली वाखाणण्याजोगी आहे..चित्रपटाच्या प्रत्येक फ्रेममध्ये ते कमालीचे भाव खाऊन गेले आहेत. त्यांच्या पत्नीची भूमिका अभिनेत्री रुखसार रेहमान यांनी उत्तमरीत्या निभावली आहे. अभिनेते ब्रिजेंद्र काला यांनी नेहमीप्रमाणेच आपली भूमिका चोख बजावली आहे. पवन मल्होत्रा, इश्तियाक खान, सुमित गुलाटी आदी कलाकारांनी आपापल्या भूमिकांना चांगला न्याय दिला आहे..दिल्ली आणि आजूबाजूच्या परिसर सिनेमॅटोग्राफर्सनी आपल्या कॅमेऱ्यात छान टिपला आहे. चित्रपटाचे संगीत काहीसे कमकुवत झाले आहे तसेच पूर्वार्धातील अर्धा तास कथानक संथ झाले आहे. ज्योतिषशास्त्रावर भाष्य करणारा हा चित्रपट असला तरी अंधश्रद्धा पसरविणारा नाही. विज्ञान आणि ज्योतिषशास्त्र यांच्या संघर्षाची ही कथा आहे. मनोरंजनासोबतच नशीब आणि कर्माच्या नात्यावर प्रश्न उपस्थित करणारा हा चित्रपट एक वेगळा अनुभव देतो.-तीन स्टार.सुबोध भावेने साकारली गोंदवलेकर महाराजांची भूमिका, अभिनेत्याबद्दल अनुभव सांगताना अर्थव सुदामे म्हणाला... 'त्यांनी पैसे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.