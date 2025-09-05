सिनेसृष्टीला आणखी एक धक्का! अभिनेते आशिष वारंग यांचं निधन; रणवीरसोबत झळकले, छोट्याश्या आजारानं ग्रासलं अन्...

लोकप्रिय मराठी अभिनेते आशिष वारंग यांचे निधन झाले असून, मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. आज, ५ सप्टेंबर रोजी ठाणे येथील वर्तक नगर येथे वयाच्या ५५ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी, गेल्या डिसेंबरमध्ये त्यांना कावीळ झाली होती, ज्यातून ते पूर्णपणे बरे झाले होते. मात्र आता अचानक त्यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्याने आता सगळ्यांनाच धक्का बसला आहे. .आशिष वारंग यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केले होते. त्यांनी हिंदी आणि मराठी दोन्ही चित्रपटसृष्टीत काम केले. ‘सिंबा’, ‘सूर्यवंशी’, ‘दृश्यम’, ‘एक व्हिलन रिटर्न्स’, ‘मेरी प्यारी बिंदू’, ‘हिरोपंती’, ‘बॉंबे’, ‘सर्कस’ आणि ‘मर्दानी’ अशा अनेक हिंदी चित्रपटांत त्यांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या. याशिवाय, मराठीतही त्यांनी 'धर्मवीर' आणि 'तांडव' या गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये महत्त्वपूर्ण काम केले होते. त्यांनी अनेक चित्रपटात पोलिसाची भूमिका साकारली. मात्र आता त्यांच्या निधनाने सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. .गेल्या काही दिवसांत मराठी चित्रपटसृष्टीने अनेक मोठे कलाकार गमावले आहेत. 'ठरलं तर मग' फेम अभिनेत्री ज्योती चांदेकर आणि 'तू तिथे मी' फेम अभिनेत्री प्रिया मराठे यांच्या निधनानंतर आता आशिष वारंग यांच्या जाण्याने कलाविश्वाचे मोठे नुकसान झाले आहे. गेल्या महिन्याभरात तीन कलाकारांनी या जगाचा निरोप घेतला. .बॉलिवूडचं नाही तर मराठी इंडस्ट्रीतही वाढतेय घटस्फोटांची संख्या; 'या' कलाकारांचेही मोडलेत संसार, घेतलाय काडीमोड .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.