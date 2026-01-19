Interview : "मनाच्या संभ्रम अवस्थेचा घेतलेला शोध"- अशोक शिंदे

Marathi Entertainment News : मराठी सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते अशोक शिंदे यांनी आजवर जवळपास १८९ चित्रपट आणि १०६ मालिकांमधून प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले. आता ते १९०व्या चित्रपट ‘केस नंबर ७३’मधून प्रेक्षकांसमोर येत आहेत. डॉ. मिलिंद मुक्तेश्वर आपटे दिग्दर्शित हा चित्रपट ६ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होत असून, या चित्रपटात शैलेश दातार, नंदिता धुरी, राजसी भावे आदी कलाकार झळकणार आहेत. चित्रपटाची निर्मिती शर्वरी सतीश वटक आणि डॉ. मिलिंद आपटे यांनी केली आहे. याबाबत अशोक शिंदे यांच्याशी साधलेला खास संवाद..या नव्या चित्रपटाबद्दल तुम्ही काय सांगाल?.:- ‘केस नंबर ७३’ हा एक मनोवैज्ञानिक थरारपट आहे. सामान्य माणूस, युवा, प्रेम, रहस्य आणि थरार असा संगम या चित्रपटामधून पाहायला मिळेल. हा चित्रपट माझ्यासाठी यावर्षीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा चित्रपट आहे. हा माझ्या कारकिर्दीतील १९० वा चित्रपट असून, आतापर्यंत १८९ चित्रपट आणि १०६ मालिकांमध्ये मी प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत. मात्र, हा चित्रपट माझ्या अभिनय प्रवासाला नवी दिशा देणारा ठरेल, असा माझा ठाम विश्वास आहे..या चित्रपटात तुमची काय भूमिका आहे?.:- या चित्रपटात मी डॉ. श्रीकांत ही भूमिका साकारत आहे. तो एक मनोवैज्ञानिक म्हणजेच मानसोपचारतज्ज्ञ असून, समुपदेशनाच्या माध्यमातून रुग्णांच्या समस्या सोडवत असतो. यामध्ये डॉ. श्रीकांतचा पेशंट नेमका कोण आहे? तो पुरुष आहे, स्त्री आहे, लहान मूल आहे, गुन्हेगार आहे की पोलिस हे गुलदस्त्यात आहे. संपूर्ण चित्रपटात तो प्रेक्षकांना संभ्रमात ठेवतो आणि हीच या भूमिकेची खरी ताकद आहे. ही भूमिका माझ्या ३८ वर्षांच्या अभिनय प्रवासातील एक वेगळा आणि आव्हानात्मक टप्पा आहे. या भूमिकेसाठीची तयारी करताना मला आमचे निर्माते-दिग्दर्शक डॉ. मिलिंद मुक्तेश्वर आपटे यांची मोठी मदत झाली, ते स्वतः अनुभवी मनोवैज्ञानिक असून, गेली ३५ वर्षे हजारो केसेस त्यांनी हाताळल्या आहेत. मला सेटवर सतत त्यांचं मार्गदर्शन मिळालं..बऱ्याच काळानंतर तुम्ही मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन करत आहात. त्यामुळे तुमच्या भावना काय आहेत?.:- माझा शेवटचा चित्रपट २०२२ मधला ‘हर हर महादेव’ होता. मधल्या काळात मराठी चित्रपटांना मिळणारा प्रतिसाद आणि यश मला काहीसं खटकत होतं. शिवाय आतापर्यंत नायकाच्या भूमिका केल्या होत्या, पण आता वयामुळे वडिलांच्या किंवा काका व मामाच्या भूमिका येऊ लागल्या, ज्यामध्ये मला फारसा रस नव्हता. त्यामुळे मी टीव्हीवर काम करत राहिलो, जिथे मला कायम प्रमुख भूमिका मिळाल्या. मात्र, ‘केस नंबर ७३’ हा चित्रपट माझ्या आयुष्यात आलेलं एक विशेष वळण आहे. हा चित्रपट जेव्हा मला ऑफर झाला, तेव्हा भूमिका ऐकताच मी ठरवलं की, आता पुन्हा मराठी चित्रपट करायचे. हे पुनरागमन माझ्यासाठी खूप खास आहे, कारण मेडिकल क्षेत्राबद्दल मला विशेष आवड आहे आणि फिटनेसप्रेमी असल्यामुळे त्याचा मी सातत्याने अभ्यास करत असतो..मानसिक पातळीवर या भूमिकेचा तुमच्यावर काही परिणाम झाला का?.:- कोणत्याही भूमिकेचा माझ्या मानसिकतेवर थेट परिणाम होतो, असं मला वाटत नाही, कारण मी अभिनयाकडे पूर्णपणे कामाच्या दृष्टीने पाहतो. सेटवर गेल्यावर, पाठांतर करताना आणि कॅमेऱ्यासमोर उभा राहताना त्या क्षणापुरतं मी ती भूमिका जगतो. या चित्रपटात काम करताना त्या वेळेस मी पूर्णपणे मनोवैज्ञानिक होतो, पण आधी साकारलेल्या कोणत्याही पात्राचा प्रभाव नव्या भूमिकेवर पडत नाही. मी एखादी भूमिका करत असताना सतत त्याच पात्रात वावरतो; मात्र पॅकअप झाल्यावर घरी जाताना मी पुन्हा ‘मी’ असतो. अभिनयात आनंद, दुःख, मृत्यू अशा असंख्य भावना येतात. काही कलाकार त्या भावविश्वात अडकतात, पण माझ्या बाबतीत असं कधीच घडलं नाही मात्र आजवर विविध भूमिकांमुळे माझ्यात निश्चितच एक समज आली आहे. विचार करण्याची क्षमता वाढली आहे. जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक प्रगल्भ झाला आहे..चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमसोबत काम करण्याचा तुमचा अनुभव कसा होता?.:- शर्वरी वटक आणि मिलिंद आपटे हे अत्यंत उत्तम निर्माते आहेत, तर मिलिंद सर एक संवेदनशील आणि अभ्यासू दिग्दर्शक आहेत. त्यांच्यासोबत काम करताना कलाकाराला सुरक्षित आणि मोकळं वातावरण मिळतं. या चित्रपटात माझ्यासोबत शैलेश दातार, नंदिता धुरी, राजसी भावे आणि पियुष आपटे अशा कलाकारांची दमदार टीम आहे. या पाचही प्रमुख भूमिका असून, प्रत्येकाने आपापल्या भूमिकेला पूर्ण न्याय दिला आहे. तसंच या चित्रपटात सोनू निगम आणि नीती मोहन यांनी गायलेलं एक खास गाणं आहे, जे तरुण पिढीला नक्कीच भावेल. ‘केस नंबर ७३’ हा चित्रपट अतिशय वेगळ्या धाटणीचा आहे. तो केवळ मनोरंजन करीत नाही, तर आयुष्यात काय घडतं, काय घडत नाही याकडे पाहण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोनही देतो. त्यामुळे सगळ्यांसोबत काम करताना मजा आली..-भूमिका सावंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.